Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Arsenal vs Tottenham, Inter vs Roma

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola seru akan digelar di liga-liga top Eropa pada Sabtu, 1 Oktober 2022, malam hari hingga Minggu, 2 Oktober 2022, dini hari WIB. Setidaknya ada empat laga yang menarik disimak para penikmat sepak bola Tanah Air.Salah satunya adalah laga bertajuk Derby London Utara antara Arsenal vs Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris. Laga ini akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.Laga ini diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim berambisi besar meraih kemenangan demi memperebutkan takhta klasemen. Saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 18 poin dan hanya berjarak satu poin dari Tottenham di posisi ketiga.Selang beberapa jam, Liga Inggris kembali menggelar pertandingan Derby London yang akan mempertemukan Crystal Palace dengan Chelsea . Kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin untuk memperbaiki posisi mereka.Bagi Chelsea, tambahan tiga angka akan membuat peluang mereka menempati posisi empat besar tetap terjaga. Sedangkan Palace butuh meraih kemenangan guna keluar dari ancaman degradasi.Setelah itu, pertandingan besar (big match) antara Inter Milan vs AS Roma digelar di Liga Serie-A Italia. Laga ini juga diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sedang berjuang menembus posisi empat besar.Laga tak kalah menarik juga tersaji di kompetisi La Liga Spanyol. Terdapat duel dua tim unggulan, antara Sevilla vs Atletico Madrid Kedua tim datang dengan kondisi yang kurang oke pada laga ini. Sebelum menghadapi Atletico, Sevilla gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Tercatat, mereka hanya mampu bermain imbang di dua laga tersebut.Nasib Atletico malah lebih buruk. Mereka harus menelan dua kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan di liga-liga top Eropa pada 1-2 Oktober 2022:Liga Primer InggrisSabtu, 1 Oktober 202218:30: Arsenal vs Tottenham Hotspur21:00: Bournemouth vs Brentford21:00: Crystal Palace vs Chelsea21:00: Fulham vs Newcastle United21:00: Liverpool vs Brighton & Hove Albion21:00: Southampton vs Everton23:30: West Ham United vs Wolverhampton Wanderers (live SCTV)Klik link live streaming pertandingan di Liga Inggris di sini La Liga SpanyolSabtu, 1 Oktober 202202:00: Athletic Bilbao vs Almeria19:00: Cadiz vs Villarreal21:15: Getafe vs Real Valladolid23:30: Sevilla vs Atletico MadridMinggu, 2 Oktober 202202:00: Mallorca vs BarcelonaKlik link live streaming pertandingan di Liga Spanyol di sini Liga Serie-A ItaliaSabtu, 1 Oktober 202220:00: Napoli vs Torino23:00: Inter Milan vs AS RomaMinggu, 2 Oktober 202201:45: Empoli vs AC MilanKlik link live streaming pertandingan di Liga Italia di sini Bundesliga 1 JermanSabtu, 1 Oktober 202220:30: RB Leipzig vs Bochum20:30: Freiburg vs Mainz 0520:30: Koeln vs Borussia Dortmund20:30: Eintracht Frankfurt vs Union Berlin20:30: Wolfsburg vs Stuttgart23:30: Werder Bremen vs Borussia MoenchengladbachKlik link live streaming pertandingan Liga Jerman di sini