Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Arsenal vs Tottenham dan Lazio vs Roma

Dua derbi beda negara bakal mewarnai rentetan laga liga-liga top Eropa nanti malam (26-27 September WIB). Pertama, ada derbi London dari lanjutan Liga Primer Inggris antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.Pertandingan tersebut diprediksi ketat lantaran keduanya sedang berjuang kembali ke jajaran atas klasemen sementara. Tottenham masih bertengger di urutan 10, sedangkan Arsenal di posisi 13.Berdasarkan rekor pertemuan, Tottenham lebih diunggulkan karena mampu menang tiga kali dalam lima pertandingan. Sementara itu, Arsenal baru menang sekali dan seri sekali atas Spurs.Tapi menurut data hasil laga terakhir, Tottenham tampak lebih lemah karena kalah dua kali secara beruntun dengan skor 0-3 dari Chelsea dan Crystal Palace. Di sisi lain, Arsenal malah mulai bangkit ketika menang tipis atas Burnley dan Norwich City.Beralih ke derbi kedua, terdapat pertemuan dua klub ibu kota antara Lazio kontra AS Roma di giornata kelima Serie A. Laga bertajuk Derby della Capitale itu diyakini tidak kalah seru karena biasa bergulir dengan tensi tinggi.Roma bisa dibilang sedikit diunggulkan karena sedang mengisi posisi empat klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Mereka baru sekali kalah dan sudah empat kali menang pada lima laga awal musim ini.Sementara itu, Lazio sedang bertengger di urutan tujuh dengan koleksi 8 poin. Aquilotti--julukan Roma hanya meraih hasil imbang pada dua laga terakhir, kemudian kalah sekali, dan menang dua kali.Masih banyak pertandingan lain yang tidak kalah menarik selain dua derbi di atas, termasuk Juventus vs Sampdoria dan Barcelona vs Levante. Berikut jadwal lengkap liga top Eropa nanti malam:20.00 WIB: Southampton vs Wolverhampton Wanderers22.30 WIB: Arsenal vs Tottenham Hotspur18.00 WIB: Bordeaux vs Rennes20.00 WIB: Brest vs Metz20.00 WIB: Reims vs Nantes20.00 WIB: Troyes vs Angers20.00 WIB: Clermont vs Monaco01.45 WIB: Marseille vs Lens20.30 WIB: Bochum vs Stuttgart22.30 WIB: Freiburg vs Augsburg17.30 WIB: Juventus vs Sampdoria20.00 WIB: Empoli vs Bologna20.00 WIB: Sassuolo vs Salernitana20.00 WIB: Udinese vs Fiorentina23.00 WIB: Lazio vs Roma01.45 WIB: Napoli vs Cagliari19.00 WIB: Mallorca vs Osasuna21.15 WIB: Barcelona vs Levante23.30 WIB: Real Sociedad vs Elche23.30 WIB: Rayo Vallecano vs Cadiz02.00 WIB: Real Betis vs Getafe