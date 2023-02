Hari Ini, Timnas U-20 Mulai Lakoni Laga Uji Internasional di SUGBK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Timnas U-20 dipastikan bisa melakoni laga persahabatan internasional melawan Guatemala, Fiji dan Selandia Baru di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Informasi ini disampaikan langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi."Alhamdulillah, persiapan untuk menggelar internasional friendly match U-20 ini berjalan lancar. Kami sudah mendapatkan izin bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)," ujar Yunus seperti dikutip dari situs resmi PSSI."Ini tentu menjadi ajang uji coba internasional bagi tim U-20 Indonesia dan salah satu program pelatih Shin Tae-yong (STY) jelang Piala AFC U-20 dan Piala Dunia U-20 mendatang," tambahnya.Timnas U-20 sudah menggelar pemusatan latihan (TC) untuk menyambut Piala AFC dan Piala Dunia sejak 1 Februari lalu. Namun, Shin sejatinya menginginkan laga uji coba internasional ini diikuti oleh beberapa negara yang lolos ke Piala Dunia U-20.Terkait itu, PSSI menjelaskan bahwa pihaknya gagal merealisasi keinginan Shin karena mayoritas pemain U-20 dari negara yang lolos Piala Dunia 2023 tengah bermain di liga-liga Eropa yang sedang bergulir. Jadi, pihak klub agak keberatan untuk membiarkan para pemainnya pulang demi sebuah laga uji coba.Laga persahabatan internasional yang bakal diarungi timnas U-20 nanti menggunakan format setengah kompetisi. Artinya, seluruh tim peserta akan saling bertemu sebanyak sekali dan juaranya merupakan tim yang berada di posisi teratas klasemen akhir.Berikut jadwal lengkap timnas U-20 dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di SUGBK pada 17-21 Februari mendatang:16.30 WIB: Selandia Baru vs Guatemala:19.30 WIB: Indonesia vs Fiji:16.30 WIB: Fiji vs Guatemala19.30 WIB: Indonesia vs Selandia Baru16.30 WIB: Fiji vs Selandia Baru19.30 WIB: Indonesia vs Guatemala