Rekap Transfer: 10 Pemain Termahal Musim Panas Ini, Ronaldo dan Messi tak Termasuk!

(ASM)

: Bursa transfer musim panas 2021 telah berakhir pada 1 September ini. Sejumlah pemain mendapatkan transfer yang cukup signifikan.Klub-klub Liga Primer menjadi mayoritas klub dengan tujuh transfer termahal di 10 besar. Kemudian ada juga klub dari Ligue 1, Bundesliga, dan Serie A.Medcom.id telah merangkum sejumlah transfer termahal yang terjadi sepanjang bursa transfer musim panas ini. Berikut daftar 10 transfer termahal:Didatangkan Manchester City dari Aston Villa, Grealish menjadi pemain termahal di bursa transfer kali ini. Performa gemilangnya bersama The Villans musim lalu meyakinkan The Sky Blues untuk menggelontorkan 100 juta poundsterling untuk gelandang 25 tahun tersebut.Chelsea rela menggelontorkan dana besar untuk memulangkan Lukaku setelah penampilan gemilangnya membantu Inter Milan menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak 2011. Pelatih Thomas Tuchel bahkan menganggap Lukaku adalah kepingan terakhir timnya untuk bisa bersaing merebut gelar Liga Primer.Manchester United akhirnya mendapatkan target utama mereka setelah dua musim bernegosiasi dengan Borussia Dortmund. Kedatangan Sancho diharapkan bisa mengangkat MU dan membantu mereka bersaing meraih gelar musim ini.PSG mungkin lebih banyak merekrut pemain bebas transfer, tapi Hakimi adalah pengecualian. Bek Inter Milan ini tampil begitu impresif dan membantu Nerazzurri memenangkan Serie A sehingga PSG rela berpisah dengan 60 juta euro untuk mendatangkan pemain Maroko ini.Arsenal terus berusaha untuk memperbaiki lini belakang mereka dan jawaban mereka adalah Ben White dari Brighton & Hove Albion. Sebagian besar pendukung Arsenal merasa 50 juta poundsterling terlalu mahal untuk White, namun The Gunners tampak percaya diri dengan rekrutan mereka.Bayer Muenchen bekerja cepat untuk menambal lini belakang mereka yang ditinggal Jerome Boateng dan David Alaba yang kontraknya kadaluarsa. Upamecano tampil gemilang bersama RB Leipzig dan ia dianggap cocok dengan sistem yang diterapkan pelatih Julian Nagelsmann.Banyak yang terkejut ketika Real Madrid sepakat melepas Varane ke Manchester United. Tapi dengan kontrak tersisa setahun dan sang pemain tampak enggan meneken kontrak baru, melepasnya adalah opsi terbaik apalagi harga Varane juga lumayan tinggi untuk pemain yang tinggal menyisakan kontrak setahun.Liverpool terus berbenah untuk mengarungi musim baru. Setelah tiga bek senior mereka diterpa cedera, The Reds tak ingin mengulang kesalahan dan merekrut bek RB Leipzig, Ibrahima Konate, untuk bersaing dengan Virgil van Dijk, Joel Matip, dan Joe Gomez.Tak mendapat tempat di Chelsea, Abraham memilih hengkang dan AS Roma tentu senang bisa mendapatkan striker sekaliber Abraham dengan harga yang tak terlalu mahal. Ia pun langsung membayar kepercayaan pelatih Jose Mourinho dengan mencetak satu gol dan dua assist dalam dua laga perdana bagi klub.Aston Villa harus kehilangan katalis mereka, Jack Grealish, yang hengkang ke Manchester City dan sosok Emi Buendia dianggap layak meneruskannya. Mantan gelandang serang Norwich City ini tampil apik di Championship dengan menjadi jantung permainan The Canaries.