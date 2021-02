Jadwal Liga Europa Malam Ini: Laga Hidup-Mati Arsenal dan Napoli

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Leg kedua babak 32 besar Liga Europa akan kembali bergulir pada Jumat, 26 Februari, dini hari nanti. Arsenal dan AC Milan butuh kemenangan untuk memastikan satu tiket ke babak 16 besar.Arsenal akan menghadapi Benfica setelah bermain imbang 1-1. The Gunners hanya butuh hasil imbang 0-0 untuk lolos, namun Benfica bukan lawan mudah untuk diredam.Napoli akan menjamu Granada. Partenopei butuh kemenangan dengan margin tiga gol jika ingin lolos setelah kalah 2-0 di kandang lawan.Sementara itu, Milan mengantongi hasil imbang 2-2 pada laga tandang menghadapi Red Star. Rossoneri hanya perlu hasil imbang setidaknya 1-1 untuk memastikan kelolosan mereka.Selain Arsenal dan Milan, ada sejumlah klub besar lain yang akan tampil. Manchester United dan AS Roma akan melakoni leg kedua.Sementara MU dan Roma bisa bernafas sedikit lebih lega. MU mengantongi kemenangan 4-0 di markas Real Sociedad dan Roma membawa keunggulan 2-0 atas Braga.Jadwal lengkap Liga Europa dini hari nanti:00.55 WIB Ajax vs Lille00.55 WIB Napoli vs Granada00.55 WIB Shaktar vs Maccabi TA00.55 WIB Rangers vs Antwerp00.55 WIB Arsenal vs Benfica (live SCTV)00.55 WIB Hoffenheim vs Molde00.55 WIB Villarreal vs RB Salzburg03.00 WIB Leicester vs Slavia Praha03.00 WIB Milan vs Red Star03.00 WIB Brugge vs Dynamo Kiev03.00 WIB MU vs Sociedad (live SCTV)03.00 WIB Roma vs Braga03.00 WIB Leverkusen vs Young Boys03.00 WIB Dinamo Zagreb vs Krasnodar03.00 WIB PSV vs Olympiakos(ASM)