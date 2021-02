Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Chelsea vs MU dan Roma vs Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir malam ini. Sejumlah laga besar bisa dinikmati pecinta sepak bola Tanah Air.Di Inggris, ada laga Chelsea kontra Manchester United. Laga nanti diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim bersaing ketat di papan atas.MU saat ini menduduki posisi dua dengan 49 angka dari 25 laga. Sedangkan Chelsea menempati peringkat lima dengan selisih enam poin dari MU.Sedangkan laga tak kalah seru akan tersaji di Italia ketika AS Roma menjamu AC Milan. Kedua tim juga bersaing ketat di papan atas klasemen Serie A.Milan saat ini bertengger di peringkat dua dengan 49 poin dari 23 pertandingan. Mereka unggul lima angka atas Roma di posisi keempat.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola malam ini:19.00 WIB Leicester City vs Arsenal (live Mola TV)19.00 WIB Crystal Palace vs Fulham (live Mola TV)21.00 WIB Tottenham Hotspur vs Burnley (live Mola TV)23.30 WIB Chelsea vs Manchester United (live NET TV & Mola TV)02.15 WIB Sheffield United vs Liverpool (live NET TV & Mola TV)20.00 WIB Celta Viga vs Real Valladolid (live beIN Sports)22.15 WIB Cadiz vs Real Betis (live beIN Sports)00.30 WIB Granada vs Elche (live beIN Sports)03.00 WIB Villarreal vs Atletico Madrid (live beIN Sports)18.30 WIB Sampdoria vs Atalanta (live beIN Sports)21.00 WIB Crotone vs Cagliari (live beIN Sports)21.00 WIB Inter Milan vs Genoa (live beIN Sports)21.00 WIB Udinese vs Fiorentina (live beIN Sports)00.00 WIB Napoli vs Benevento (live beIN Sports)02.45 WIB AS Roma vs AC Milan (live beIN Sports)19.30 WIB Union Berlin vs TSG Hoffenheim (live Mola TV)21.30 WIB Mainz 05 vs Augsburg (live Mola TV)00.00 WIB Bayer Leverkusen vs Freiburg (live Mola TV)19.00 WIB AS Monaco vs Brest (live beIN Sports)21.00 WIB Nimes Olympique vs Nantes (live beIN Sports)21.00 WIB FC Lorient vs AS Saint-Etienne (live beIN Sports)21.00 WIB Angers SC vs RC Lens (live beIN Sports)21.00 WIB Reims vs Montpellier (live beIN Sports)23.05 WIB LOSC Lille vs Strasbourg (live beIN Sports)03.00 WIB Olympique Marseille vs Olympique Lyon (live beIN Sports)(KAH)