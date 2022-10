Mewah, WAGs Pemain Inggris akan Tinggal di Kapal Pesiar Selama Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hotel Timnas Inggris selama Piala Dunia 2022

Berikut Profil, Head to head, dan jadwal Timnas Inggris di Piala Dunia 2022

(ASM)

Seperti yang terjadi pada edisi-edisi sebelumnya, para penggawa Timnas Inggris juga akan mendapatkan dukungan langsung dari istri dan pacar mereka saat tampil di Piala Dunia 2022 Qatar Wife and Girlfriends (WAGs) , demikian sebutan untuk istri dan pacar para pemain Inggris.Melansir Mirror, para WAGs Timnas Inggris akan datang ke Qatar untuk menemani para suami dan pacar mereka selama berlaga di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, mereka tidak akan tinggal di tempat yang sama dengan para pemain. Lalu di mana mereka akan tinggal?Selama Piala Dunia 2022 berlangsung, para WAGs ini akan tinggal di sebuah kapal pesiar mewah di Qatar. Jadi, selain bisa mendukung suami dan pacar, para WAGs ini juga menjadikan Piala Dunia 2022 ajang untuk liburan.Para WAGs ini akan berkumpul di kapal pesiar mewah Poesia Cruiser Liner. Untuk tinggal satu malam di kapal penjelajah ini, biayanya adalah 136 poundsterling (Rp2,3 juta) untuk kamar standar. Harga tersebut bisa naik drastis, yakni mencapai 1.900 pounds per malam atau setara Rp33 juta untuk kamar suite. Semua akomodasi para WAGs ini ditanggung sepenuhnya oleh Federasi Sepak Bola Inggris, FA.Sementara para WAGs memanfaatkan Piala Dunia 2022 untuk mendukung suami dan pacar sekaligus berlibur, para penggawa Timnas Inggris akan tinggal di Hotel Souq Al Wakra yang berlokasi di dekat Ibukota Qatar, Doha. Ada total 95 orang dalam skuat Timnas Inggris, termasuk staff.Di hotel ini, semua fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota Timnas Inggris akan dipenuhi. Mulai dari kolam renang eksklusif, pusat kebugaran, ruang hiburan, serta menu makanan yang disesuaikan dengan lidah para pemain sekaligus pertimbangan gizinya.Lebih jauh, pihak hotel juga akan memfasilitasi siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2022 di kamar-kamar para pemain. Jadi, para pemain bisa tetap menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022 secara langsung, sambil berlatih di hotel."Kolam renang baru sudah siap. Kami telah meningkatkan dari 70 karyawan menjadi 100 sekarang dan akan bertambah menjadi 130 karyawan selama Piala Dunia 2022. Ini untuk memastikan tim (Timnas Inggris) mendapatkan semua yang mereka butuhkan," ujar Aiman Merenciano, manajer penjualan senior hotel Souq Al Wakra, baru-baru ini."FA sudah berbicara dengan koki kami, sebagian besar makanan akan dibeli secara lokal. Kami memiliki segalanya sehingga kami akan menyiapkan semua menu. Staf kami juga memiliki pemahaman bahasa Inggris yang baik, lanjut Aiman sekaligus memastikan bahwa masalah komunikasi tidak akan menjadi kendala buat para pemain selama di hotel.Timnas Inggris tergabung di Grup B pada Piala Dunia 2022. Tim besutan Gareth Southgate akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Iran, lalu melawan Amerika Serikat dan terakhir bentrok melawan negara tetangga mereka, Wales.Profil Timnas InggrisRanking FIFA: 5Julukan: The Three LionsKeikutsertaan di Piala Dunia: 16xPrestasi terbaik: 1x juara (1966)Pemain Bintang: Harry Kane (29) – Penyerang/Tottenham HotspurPelatih: Gareth Southgate (Inggris)Rekor H2H Inggris Vs lawan di Grup BVs Amerika Serikat: 11x (8 menang, 1 seri, 2 kalah)Vs Wales: 103x (68 menang, 21 seri, 14 kalah)Vs Iran: Belum pernah bertemuJadwal Timnas Inggris di Piala Dunia 202221 November 2022: Inggris vs Iran (Pukul 20:00 WIB)26 November 2022: Inggris vs Amerika Serikat (Pukul 02:00 WIB)30 November 2022: Wales vs Inggris (02:00 WIB)