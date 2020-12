Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Manchester United Tantang Wolves

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Sepak bola kembali bergulir nanti malam. Liga Primer dan La Liga akan melanjutkan kampanye musim 2020--2021.Dari Inggris, akan tersaji sejumlah laga menarik. Arsenal bakal bertandang ke markas Brighton & Hove Albion, sedangkan Leeds bakal bertamu ke kandang West Brom.Selain itu, Southampton bakal menjamu West Ham. Kemudian, ada laga menarik yang mempertemukan Manchester United dan Wolverhampton Wanderers di Old Trafford.Beralih ke Spanyol, sejumlah pertandingan menarik juga tersaji. Villarreal yang menempati peringkat keempat bakal bertamu ke markas peringkat enam Sevilla.Sedangkan Barcelona bakal menjamu Eibar dini hari nanti. Sementara Real Betis bakal meladeni perlawanan Levante.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola malam ini:01.00 WIB Brighton vs Arsenal (live Molat TV)01.00 WIB Southampton vs West Ham (live Mola TV)01.00 WIB West Brom vs Leeds (live Mola TV)01.00 WIB Burnley vs Sheffield (live Mola TV)03.00 WIB Man Utd vs Wolves (live Mola TV)23.00 WIB Sevilla vs Villarreal (live beIN Sports)01.15 WIB Barcelona vs Eibar (live beIN Sports)03.30 WIB Levante vs Real Betis (live beIN Sports)03.30 WIB Cadiz vs Valladolid (live beIN Sports)(ASM)