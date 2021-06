Budapest Menggila, Laga Hungaria vs Portugal Catat Rekor Penonton Terbanyak Pekan Pertama Euro 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut daftar penonton terbanyak pekan pertama Euro 2020:

Jakarta: Kota Budapest menggila, Selasa 15 Juni 2021. Stadion Puskas Arena, venue laga Hungaria versus Portugal mencatatkan rekor penonton terbanyak pekan pertama Euro 2020 Melansir situs resmi UEFA, penonton yang hadir di stadion mencapai 55.662. Artinya, 83 persen kapasitas stadion berlabel bintang empat dari EUFA itu hampir terisi penuh.Total kapasitas Puskas Arena sendiri tercatat 67.215 penonton. Padatnya penonton pada laga yang dimenangkan Portugal 3-0 itu pun sempat mencuri perhatian.Mengingat Euro 2020 ini digelar masih di masa pandemi Covid-19. Namun ternyata pemerintah Hungaria mampu mengatasi masalah tersebut.Meski terlihat lengang tanpa adanya phisycal distancing, pemerintah Hungaria ternyata memberlakukan peraturan ketat. Penonton boleh datang ke stadion dengan beberapa syarat.Bagi penonton tuan rumah, mereka harus memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19. Fans lokal pun wajib mencantumkan hasil tes PCR negatif Covid-19 Sedangkan untuk penonton dari negara lain harus memiliki hasil tes PCR negatif Covid-19. Hasil tes pun setidaknya berlaku 72 jam sebelum hari pertandingan.Penonton dari luar Hungaria juga diwajibkan memiliki bukti atau sertifikat vaksin. Di mana daftar vaksin bersertifikat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Hungaria.1. Turki vs Italia, Stadio Olimpico Roma, 12.916 penonton2. Wales vs Swiss, Baku Olympic Stadium Azerbaijan, 8.782 penonton3. Denmark vs Finlandia, Parken Stadium Copenhagen, 13.790 penonton4. Belgia vs Rusia, St Petersburg Stadium, 26.264 penonton5. Inggris vs Kroasia, Wembley Stadium London, 18.497 penonton6. Austria vs Makedonia, National Area Bucharest Rumania, 9.082 penonton7. Belanda vs Ukraina, Johan Cruyff Arena Amsterdam, 15.837 penonton8. Skotlandia vs Republik Ceko, Hampden Park Glasgow, 9.847 penonton9. Polandia vs Slovakia, St Petersburg Stadium Rusia 12.862 penonton10. Spanyol vs Swedia, Estadio La Cartuja Sevilla, 10.559 penonton11. Hungaria vs Portugal, Puskas Arena Budapest, 55.662 penonton12. Prancis vs Jerman, Allianz Arena Muenchen, 13.000 penonton(ACF)