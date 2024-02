Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini

Advertisement

(ASM)

: Turnamen Piala Asia 2023 akan memainkan dua laga seru antara Bahrain menjamu Jepang dan Iran melawan Suriah.Sebelumnya, Bahrain lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 setelah menempati juara klasemen Grup E dengan berhasil mengemas enam poin. Memainkan pertandingan dengan dua kemenangan dan satu kekalahan.Sementara itu, Jepang lolos dengan status runner up di klasemen Grup D. Sama seperti Bahrain, Samurai Blue mengemas enam poin dengan dua kemenangan dan satu kekalahan.Selain itu, pertandingan lainnya akan mempertontonkan laga seru antara Iran melawan Suriah.Di Piala Asia 2023 ini, Iran menjadi tak terkalahkan sejak bermain di Grup C. Oleh sebab itu, Suriah yang merangkak untuk tembus babak 16 besar mungkin akan kewalahan untuk menghadapi tim Iran.Berikut jadwal Piala Asia 2023, Rabu, 31 Januari 2024Pertandingan 1Tim: Bahrain vs JepangLokasi: Al Thumama Stadium, QatarWaktu: 18.30 WIBPertandingan 2Tim: Iran vs SuriahLokasi: Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, QatarWaktu: 23.00 WIB(Jennifer Carorine Gouw)