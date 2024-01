4 Fakta Menarik Stadion Al Thumama Venue Laga Hidup dan Mati Timnas Indonesia Lawan Jepang

Advertisement

1. Desain Mirip Peci

2. Menggelar 8 Pertandingan Piala Dunia 2022

3. Venue yang Membuat Ronaldo Menangis

4. Kapasitas Dikurangi Menjadi 20.000 Kursi

Jakarta: Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pamungkas Grup D Piala Asia 2023 melawan Jepang hari ini Rabu, 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Laga Indonesia vs Jepang ini berlangsung di Stadion Al Thumama.Bagi tim Garuda pertadingan melawan Jepang menjadi laga hidup dan mati. Pasalnya, nasib Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bergantung pada hasil laga nanti malam.Shin Tae-yong harus bermain imbang atau mengalahkan Jepang jika ingin lolos ke 16 besar. Sebab, posisi Indonesia masih bisa tergeser dari urutan keempat tim peringkat tiga terbaik.Laga penentuan nasib ini akan digelar di salah satu venue Piala Dunia 2022 Stadion Al Thumama. Stadion yang berada di Doha, Qatar ini mempunyai sejumlah fakta menarik, berikut ini ulasan fakta-fakta menarik Stadion Al Thumama Stadion dengan berkapasitas 40.000 penonton ini memiliki desain yang unik. Desain stadion Al Thumama menyerupai ‘gahfiya’ alias peci.Dilansir dari laporan Doha News, sang arsitek Ibrahim M. Jaidah, terinspirasi dari desain peci kala membuat gambar stadion ini.(Memiliki desain mirip peci sumber: Qatar’s Supreme Committee for Delivery and Legacy AFP)Stadion Al Thumama menjadi venue sejumlah pertandingan fase grup dan fase gugur. Total stadion ini menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2022.Stadion ini menjadi saksi ketika Maroko secara luar biasa menyingkirkan Portugal di babak perempat final. Singa Atlas berhasil menumbangkan Cristiano Ronaldo cs mendapat dengan skor 0-1.Kekalahan ini membuat Ronaldo kembali harus mengubur impian angkat trofi Piala Dunia. Bahkan viral media sosial video Ronaldo menangis sembari berjalan di lorong stadion menuju ke dalam ruang ganti.(Momen Ronaldo meninggalkan lapangan sambil menangis usai Portugal ditekuk Maroko sumber: NELSON ALMEIDA/AFP)Usai gelaran Piala Dunia stadion yang berada 13 km sebelah Selatan pusat kota iniseparuh bangunanannya dibongkar untuk pelayanan publik. Ini pun membuat kapasitas berkurang separuh menjadi 20 ribu kursi.Itu tadi fakta menarik Stadion Al Thumama yang menjadi venue laga hidup dan mati Timnas Indonesia melawan Jepang. Laga ini berlangsung pada Rabu malam, 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.