Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Girona vs Madrid

Jakarta: Sejumlah kompetisi papan atas Eropa akan menggelar pertandingan pada Rabu, 25 April 2023, dini hari WIB. Total, ada enam laga yang akan digelar di dua liga berbeda.Salah satu pertandingan yang akan digelar, yakni duel antara Girona kontra Real Madrid pada jornada ke-31 La Liga Spanyol 2022/2023. Menurut jadwal, laga ini akan disiarkan langsung mulai pukul 00.30 WIB.Bagi Madrid, kemenangan sudah menjadi torehan wajib guna mengukuhkan posisi mereka di dua besar sekaligus mengejar Barcelona dalam perburuan gelar Liga Spanyol musim ini. Saat ini, Madrid berada di posisi kedua dan tertinggal 11 poin dari Blaugrana.Peluang Madrid meraih kemenangan cukup terbuka. Mengingat, Los Blancos punya rekor bagus ketika menghadapi Girona. Terutama dalam tujuh pertemuan terakhir.Dalam periode tersebut, Madrid sukses meraih empat kemenangan dan hanya menuai dua kekalahan. Sedangkan satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Selain pertandingan kedua tim ini, masih ada laga-laga seru lainnya yang akan digelar pada dini hari nanti. Berikut ini jadwal beserta link live streaming pertandingannya:Liga Primer InggrisRabu, 25 April 202301:30: Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace01:45: Aston Villa vs Fulham02:00: Leeds United vs Leicester CityKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.La Liga Spanyol00:30: Cadiz vs Osasuna (live beIN Sports 1)00:30: Girona vs Real Madrid (live beIN Sports 3)03:00: Real Betis vs Real Sociedad (live beIN Sports 3)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.