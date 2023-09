Aaron Ramsdale: Harry Maguire Adalah Salah Satu Bek Terbaik Inggris

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penjaga gawang Arsenal dan Inggris Aaron Ramsdale memuji Harry Maguire sebagai salah satu bek terbaik negaranya setelah gol bunuh diri yang disayangkan dalam kemenangan persahabatan hari Selasa atas Skotlandia.Bek Manchester United ini sudah menjadi sasaran kritik terus-menerus dari fans rival dan pendukung tuan rumah, banyak di antaranya yang terus mempertanyakan kesetiaan Gareth Southgate kepadanya.Karena beberapa kesalahan besar, Maguire diturunkan menjadi bek tengah pilihan kelima di Old Trafford dan juga dicopot dari ban kapten, dengan semua Raphael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof dan Luke Shaw – pemain kiri- kembali melalui perdagangan - lebih disukai di tengah.Pemain berusia 30 tahun itu hanya bermain 23 menit di Premier League musim ini sebelum jeda internasional pertama, namun ia tetap mempertahankan tempatnya di skuad Three Lions asuhan Southgate seperti yang diharapkan.Maguire menjadi starter bersama Marc Guehi saat Inggris bermain imbang di Kualifikasi Euro 2024 melawan Ukraina pada akhir pekan, di mana ia dikecam karena posisinya menjelang gol pembuka Oleksandr Zinchenko, sebelum duduk di bangku cadangan melawan Skotlandia pada, Selasa.Saat Inggris unggul dua gol, Southgate memasukkan Maguire untuk menggantikan Guehi di babak pertama, namun bek tengah senilai £80 juta itu kembali mengalami mimpi buruk, membelokkan umpan silang Andy Robertson ke gawangnya sendiri untuk mengurangi defisit menjadi setengahnya.Namun demikian, Harry Kane memastikan kemenangan 3-1 menjelang akhir pertandingan, dan tidak ada yang bisa dilakukan Maguire untuk mencegah gol bunuh diri tersebut, namun ia akhirnya dikecam di media sosial.Southgate segera membela Maguire dan mengecam perlakuan "konyol" terhadap bek termahal di dunia itu - sentimen yang juga dimiliki Ramsdale, yang menjadi starter sebagai penjaga gawang di Hampden Park.“Ketika Anda berada dalam periode di mana Anda berada di bawah mikroskop, setiap hal kecil dianalisis dan dirinci,” kata pemain nomor satu Arsenal itu kepada Sky Sports News setelah pertandingan."Jika dia bermain minggu demi minggu atau kebisingan ini tidak terjadi dan dia mencetak gol bunuh diri, hal itu mungkin akan diabaikan. Tapi saat ini, karena situasi ini, orang-orang berlebihan mengatakan 'dia seharusnya tidak melakukannya'." sedang bermain, dia seharusnya tidak berada di sini'."Harry Maguire, seperti yang kita lihat di Inggris, adalah salah satu bek terbaik yang kami punya. Dia sangat kuat secara mental dan dia punya banyak pemain hebat di sekelilingnya dan dia tahu kualitasnya. Dia selalu menjadi ancaman di dalam kotak penalti." untuk bola mati, dia tahu dia bisa bertahan, dia tahu dia seorang pemimpin. Saya suka bermain dengannya."Maguire kini telah tampil dalam 18 pertandingan terakhir Inggris di semua turnamen sejak menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan melawan Swiss pada pertandingan persahabatan Maret 2022, dan ia dipuji sebagai salah satu pemain The Three Lions yang paling mengesankan di Piala Dunia 2022.Mantan pemain Leicester City ini mencetak tujuh gol dan dua assist dari 59 penampilan dengan seragam Inggris dan juga merupakan anggota integral tim Piala Dunia 2018 dan Euro 2020 The Three Lions, menjadi starter dalam 11 pertandingan di dua turnamen.Dengan dipilihnya Maguire untuk menggantikan Guehi pada hari Selasa, Fikayo Tomori dan Levi Colwill ditinggalkan di bangku cadangan, sementara pemain Arsenal Ben White belum dipanggil sejak meninggalkan kamp Piala Dunia 2022 karena alasan pribadi.Jika bek Argentina Martinez pulih dari cederanya baru-baru ini, Maguire diperkirakan akan duduk di bangku cadangan saat Man United bertemu Brighton & Hove Albion di Liga Premier Sabtu ini.(sportsmole)