Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia Main di GBT

Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2023 Indonesia





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Indonesia

(RUL)

Jakarta: FIFA telah merilis jadwal pertandingan Piala Dunia U-17 2023 . Timnas Indonesia akan memainkan semua pertandingan fase grup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.Drawing Piala Dunia 2023 Indonesia pada selesai digelar pada Jumat, 15 September 2023 malam WIB. Drawing digelar di markas FIFA di Zurich, Swiss.Ada 24 negara dibagi ke dalam enam grup. Indonesia sebagai tuan rumah masuk dalam Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.IndonesiaEkuadorPanamaMarokoSpanyolKanadaMaliUzbekistanBrasilIranKaledonia BaruInggrisJepangPolandiaArgentinaSenegalPrancisBurkina FasoKorea SelatanAmerika SerikatMeksikoJermanVenezuelaSelandia BaruPiala Dunia U-17 dijadwalkan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Ada empat stadion yang menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini, yaitu Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung).Acara pembukaan akan digelar pada 10 November di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Laga Panama versus Maroko akan menjadi laga pembuka Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Setelah itu dilanjutkan pertandingan Timnas Indonesia U-17 melawan Ekuador.Berikut jadwal pertandingan fase grup Piala Dunia U-17 2023 IndonesiaJumat, 10 November 2023:Panama vs Maroko (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)Indonesia vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)Senin, 13 November 2023:Maroko vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)Indonesia vs Panama (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)Kamis, 16 November 2023:Maroko vs Indonesia (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)Ekuador vs Panama (Manahan/Pukul 19.00 WIB)Baca juga: Siap-siap Tiket Piala Dunia U-17 2023 Indonesia Dijual Mulai Hari Ini Jumat, 10 November 2023:Mali vs Uzbekistan (Manahan/Pukul 16.00 WIB)Spanyol vs Kanada (Manahan/Pukul 16.00 WIB)Senin, 13 November 2023Spanyol vs Mali (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)Uzbekistan vs Kanada (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)Kamis, 16 November 2023:Uzbekistan vs Spanyol (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)Kanada vs Mali (Stadion Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)Sabtu, 11 November 2023:Kaledonia Baru vs Inggris (JIS/Pukul 16.00 WIB)Brasil vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)Selasa, 14 November 2023:Brasil vs Kaledonia Baru (JIS/Pukul 16.00 WIB)Inggris vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)Jumat, 17 November:Inggris vs Brasil (JIS/Pukul 16.00 WIB)Iran vs Kaledonia Bar (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Sabtu, 11 November 2023:Jepang vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Argentina vs Senegal (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)Selasa, 14 November 2023:Senegal vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Jepang vs Argentina ((Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)Jumat, 17 November 2023:Senegal vs Jepang (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Polandia vs Argentina (JIS/Pukul 16.00 WIB)Minggu, 12 November 2023:Prancis vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)Korea vs Amerika (JIS/Pukul 19.00 WIB)Rabu 15 November 2023:Amerika vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)Prancis vs Korea ((JIS/Pukul 19.00 WIB)Sabtu, 18 November 2023:Amerika vs Prancis (JIS/Pukul 16.00 WIB)Burkina Faso vs Korea (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Minggu, 12 November 2023:Venezuela vs Selandia Baru (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Meksiko vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)Rabu 15 November 2023:Meksiko vs Venezuela (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Selandia Baru vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)Sabtu, 18 November 2023:Selandia Baru vs Meksiko (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)Jerman vs Venezuela (JIS/Pukul 16.00 WIB)