Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Tottenham vs Man Utd dan Barcelona vs Alaves

(KAH)

Sejumlah pertandingan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (30-31 Oktober WIB). Salah satunya terdapat pertemuan Tottenham Hotspur dengan Manchester United (MU) di lanjutan Liga Primer Inggris Laga tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan tim papan atas yang hanya berselisih tipis di klasemen sementara. Tottenham sebagai tuan rumah bertengger di urutan enam dengan koleksi 15 poin, sedangkan Setan Merah berada di bawahnya dengan jarak satu poin.Kemudian, laga tersebut bakal sangat penting bagi pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Sebab, beredar kabar bahwa Solskjaer bakal dipecat jika United kembali menelan kekalahan. Sebelumnya, rumor pemecatan Solskjaer mencuat seusai MU dipermalukan Liverpool 0-5 pada pekan lalu.Beralih Spanyol, terdapat Barcelona yang akan menjamu Alaves pada lanjutan La Liga. Pertandingan tersebut bakal penting bagi Barca yang baru ditinggal pelatih Ronald Koeman dan sedang bertengger di urutan sembilan klasemen sementara. Sebelumnya, Barcelona kalah dua kali secara beruntun dari Real Madrid dan Rayo Vallecano.Berikut jadwal lengkap liga-liga top Eropa nanti malam (30-31 Oktober WIB:18.30 WIB: Leicester City vs Arsenal21.00 WIB: Burnley vs Brentford21.00 WIB: Liverpool vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Manchester City vs Crystal Palace21.00 WIB: Newcastle United vs Chelsea21.00 WIB: Watford vs Southampton23.30 WIB: Tottenham Hotspur vs Manchester United22.00 WIB: Metz vs Saint-Etienne02.00 WIB: Lyon vs Lens20.30 WIB: Borussia Dortmund vs FC Cologne20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Wolfsburg20.30 WIB: Union Berlin vs Bayern Muenchen20.30 WIB: Freiburg vs Greuther Fuerth20.30 WIB: Arminia Bielefeld vs Mainz23.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig20.00 WIB: Atalanta vs Lazio23.00 WIB: Verona vs Juventus01.45 WIB: Torino vs Sampdoria19.00 WIB: Elche vs Real Madrid21.15 WIB: Sevilla vs Osasuna23.30 WIB: Valencia vs Villarreal02.00 WIB: Barcelona vs Alaves