Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini: Chelsea dan Manchester City Tampil

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir pada Sabtu, 23 Oktober, malam hingga Minggu, 24 Oktober, dini hari nanti. Penikmat sepak bola Tanah Air bisa menyaksikan Liga Inggris, Spanyo, Italia, Jerman, hingga Prancis.Di Inggris, Chelsea akan menjamu Norwich City. Sementara Manchester City bakal menghadapi tantangan berat ketika menyambangi markas Brighton & Hove Albion.Beralih ke Spanyol, Valencia akan menghadapi tantangan Real Mallorca. Sedangkan Villarreal akan bertamu ke markas Athletic Bilbao.Bergeser ke Italia di mana AC Milan akan menyatroni markas Bologna. Sementara juara bertahan Lille akan menyambut Brest di Prancis.Kemudian, RB Leipzig, Borussia Dortmund, dan Bayern Muenchen akan tampil bersamaan untuk menghadapi lawan-lawannya di Jerman.Jadwal lengkap sepak bola hari ini:18.30 WIB Chelsea vs Norwich (live Mola TV)21.00 WIB Crystal Palace vs Newcastle (live Mola TV)21.00 WIB Leeds vs Wolves (live Mola TV)21.00 WIB Everton vs Watford (live Mola TV)21.00 WIB Southampton vs Burnley (live Mola TV)23.30 WIB Brighton vs City (live Mola TV)19.00 WIB Valencia vs Mallorca (live beIN Sports)21.15 WIB Cadiz vs Alaves (live beIN Sports)23.30 WIB Elche vs Espanyol (live beIN Sports)02.00 WIB Bilbao vs Villarreal (live beIN Sports)20.00 WIB Salernitana vs Empoli (live Mola TV)23.00 WIB Sassuolo vs Venezia (live Mola TV)01.45 WIB Bologna vs Milan (live Mola TV)20.30 WIB Leipzig vs Greuther Furth (live Mola TV)20.30 WIB Bielefeld vs Dortmund (live Mola TV)20.30 WIB Wolfsburg vs Freiburg (live Mola TV)20.30 WIB Bayern vs Hoffenheim (live Mola TV)23.30 WIB Hertha vs Gladbach (live Mola TV)22.00 WIB Nantes vs Clermont (live beIN Sports)02.00 WIB Lille vs Brest (live beIN Sports)