Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Mainz 05 vs Dortmund, Nottingham Forest vs Man United

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali disuguhkan pertandingan seru di kompetisi Eropa pada Kamis, 26 Januari 2023, dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Nottingham Forest vs Manchester United di leg pertama babak semifinal Piala Liga Inggris 2022/2023.Laga tersebut menjadi pertemuan kedua bagi Nottingham dan United di seluruh ajang pada musim ini. Sebelumnya, kedua tim berjumpa di Liga Primer Inggris pada 28 Desember 2022.Hasilnya positif untuk United. Tak tanggung-tanggung, Red Devils sukses menghajar Nottingham dengan skor telak 3-0.Namun, rapor positif tersebut tampaknya tak akan membuat kubu United jemawa. Tim besutan Erik ten Hag itu wajib waspada karena moril para pemain Nottingham sedang meninggi usai meraih hasil cukup oke di tiga pertandingan terakhir di seluruh ajang.Dalam periode tersebut, Nottingham sukses meraih dua kemenangan. Satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Sebaliknya, United sedang tidak dalam kondisi terbaik menuju laga tersebut. Sebelum menghadapi Nottingham, mereka gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.Pertama, United harus menuai hasil imbang saat bertandang ke markas Crystal Palace dengan skor 1-1 pada 19 Januari 2023. Moril para pemain United diyakini semakin tertunduk lantaran tiga hari kemudian mereka ditaklukkan Arsenal dengan skor 2-3.Laga melawan Nottingham sangat penting bagi United. Sebab, laga tersebut menjadi momen tepat untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memulihkan kepercayaan diri untuk kembali bersaing di papan atas Liga Primer Inggris.Laga antara Nottingham vs United di Piala Liga Inggris bukan satu-satunya pertandingan yang akan digelar dini hari nanti. Sepak bola Jerman juga akan menggelar pertandingan di kompetisi Bundesliga 1.Pertandingan antara Mainz 05 vs Borussia Dortmund menjadi salah satunya. Kemudian, ada pula duel tim papan atas antara Freiburg (5) vs Eintracht Frankfurt (3).Sepak bola Spanyol juga akan menggelar turnamen Copa Del Rey. Total, ada dua pertandingan yang akan tersaji dalam turnamen itu, termasuk duel antara Barcelona vs Real Sociedad.Berikut ini jadwal pertandingan sepak bola pada Kamis, 26 Januari 2022, dini hari WIB:00:30: Mainz 05 vs Borussia Dortmund02:30: Werder Bremen vs Union Berlin02:30: Bayer Leverkusen vs Bochum02:30: Freiburg vs Eintracht Frankfurt02:30: Augsburg vs Borussia MoenchengladbachKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.03:00: Nottingham Forest vs Manchester UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala Liga Inggris.03:00: Barcelona vs Real Sociedad04:00: Osasuna vs SevillaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Copa Del Rey.