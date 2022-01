Jadwal Sepak Bola Malam Ini: Chelsea Hadapi Spurs

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pecinta sepak bola Tanah Air akan kembali disuguhkan laga-laga menarik liga-liga top Eropa malam ini. Dengan sejumlah laga besar tersaji.Di Inggris, Liverpool akan lebih dulu menyambangi markas Crystal Palace. Setelahnya, Tottenham Hotspur akan bertandang ke markas Chelsea.Beralih ke Spanyol di mana Real Madrid akan berusaha memperlebar jarak dengan rival-rivalnya ketika menjamu Elche. Sedangkan Barcelona akan bertamu ke kandang Deportivo Alaves.Di Italia, Napoli akan menghadapi tim semenjana Salernitana. Kemudian, para pecinta sepak bola akan disajikan laga akbar yang mempertemukan AC Milan dengan Juventus.Dari Jerman, RB Leipzig akan melanjutkan kampanye mereka dengan menghadapi Wolfsburg. Sedangkan Bayern Muenchen akan bertemu dengan Hertha Berlin.Sementara di Prancis, AS Monaco akan menjajal markas Montpellier. Sedangkan PSG akan menjamu Reims dalam lanjutan Ligue 1.Jadwal lengkap sepak bola malam ini:21.00 WIB Crystal Palace vs Liverpool.21.00 WIB Arsenal vs Burnley21.00 WIB Leicester vs Brighton23.30 WIB Chelsea vs Spurs20.00 WIB Granada vs Osasuna22.15 WIB Real Madrid vs Elche00.30 WIB Real Sociedad vs Getafe00.30 WIB Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao03.00 WIB Alaves vs Barcelona18.30 WIB Cagliari vs Fiorentina21.00 WIB Torino vs Sassuolo21.00 WIB Napoli vs Salernitana21.00 WIB Spezia vs Sampdoria00.00 WIB Empoli vs Roma02.45 WIB Milan vs Juventus21.30 WIB Leipzig vs Wolfsburg23.30 WIB Hertha vs Bayern19.00 WIB Metz vs Nice21.00 WIB Clermont vs Rennes21.00 WIB Nantes vs Lorient21.00 WIB Angers vs Troyes21.00 WIB Bordeaux vs Strasbourg23.05 WIB Montpellier vs Monaco02.45 WIB PSG vs Reims