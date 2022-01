Jadwal Sepak Bola Hari Ini: Roma Tantang Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Sepak bola kembali bergulir hari ini. Penikmat sepak bola Tanah Air bakal disuguhkan sejumlah pertandingan menarik dari Spanyol, Italia, hingga Jerman.Serie A kembali bergulir setelah melakoni laga tengah pekan. AS Roma akan menjamu Juventus dan Inter Milan akan menghadapi Lazio.Sementara itu, AC Milan akan bertamu ke markas Venzia. Sedangkan Atalanta akan melawat ke markas Udinese.Beralih ke Spanyol, Atletico Madrid dan Villarreal akan bersua. Sedangkan Sevilla bakal menjamu tim papan bawah Getafe.Sejumlah laga Piala FA juga akan menemani para pecinta sepak bola di Tanah Air. Liverpool akan menghadapi Shrewsbury, sedangkan Arsenal ditantang Nottingham Forrest.Jadwal sepak bola malam ini:20.00 WIB Rayo Vallecano vs Real Betis22.15 WIB Sevilla vs Getaffe00.30 WIB Alaves vs Athletic Bilbao00.30 WIB Osasuna vs Cadiz03.00 WIB Villarreal vs Atletico Madrid18.30 WIB Venezia vs AC Milan20.30 WIB Empoli vs Sassuolo22.30 WIB Udinese vs Atalanta22.30 WIB Napoli vs Sampdoria00.30 WIB AS Roma vs Juventus00.30 WIB Genoa vs Spezia02.45 WIB Hellas Verona vs Salernitana02.45 WIB Inter Milan vs Lazio21.30 WIB Hertha Berlin vs FC Koln23.30 WIB VfL Bochum vs Wolfsburg19.30 WIB Luton Town vs Harrogate Town21.00 WIB Stoke City vs Leyton Orient21.00 WIB Cardiff City vs Preston North End21.00 WIB Charlton Athletic vs Norwich City21.00 WIB Wolverhampton Wanderers vs Sheffield United21.00 WIB West Ham United vs Leeds United21.00 WIB Tottenham Hotspur vs Morecambe21.00 WIB Liverpool vs Shrewsbury Town00.10 WIB Nottingham Forrest vs Arsenal17.00 WIB Bali United vs Barito Putera20.30 WIB Bhayangkara vs Arema