Cesc Fabregas Dipastikan Hengkang dari AS Monaco

Klub Liga Prancis AS Monaco mengonfirmasi kepergian gelandang Cesc Fabregas pada bursa transfer musim panas ini karena kontraknya bakal habis akhir bulan nanti. Mereka lantas mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang pernah diberikan Fabregas."AS Monaco mengucapkan terima kasih atas tiga setengah tahunnya di klub dan mengharapkan yang terbaik untuk dia di masa depan," tulis pernyataan resmi AS Monaco di laman resminya, Minggu (19/6/2022).Kabar ini sejatinya sudah terdengar jelang berakhirnya musim lalu karena mantan pemain Arsenal itu sempat mengatakan bahwa kariernya bersama AS Monaco akan berakhir ketika kontraknya habis akhir bulan ini.Dirinya menjelaskan tidak memiliki intensi untuk memperpanjang kontrak dan masih ingin melanjutkan karier di tempat lain, serta belum berpikiran untuk pensiun."Tidak, sudah pasti selesai antara saya dan Monaco. Kontrak saya berakhir pada Juni dan saya ingin pergi. Kepalaku butuh keberangkatan di tempat lain," jelas Fabregas kepada SoFoot kala itu."Saya terbuka untuk apa pun, saya hanya ingin menikmati diri saya sendiri. Tempatnya tidak terlalu penting. Saya akan menemukan proyek baru dan melihat ke mana masa depan membawa saya," sambungnya.Fabregas merupakan pemain berpengalaman yang pernah membela Arsenal, Barcelona, Chelsea, AS Monaco bagian dari timnas Spanyol yang menjuarai dua Piala Eropa dan satu Piala Dunia.Pada musim lalu, pemain berusia 35 tahun itu lebih banyak berkutat dengan cedera dan hanya bermain sebanyak 5 kali untuk AS Monaco dengan total 117 menit bermain.Sejak diboyong dari Chelsea pada Januari 2019 silam, Fabregas menorehkan 68 penampilan bersama AS Monaco dan mampu menyumbangkan empat gol serta sembilan assist dari 3.444 menit bermain. (ANT)