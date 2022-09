Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Europa Malam Ini: Sheriff vs Man Utd, Roma vs HJK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal siaran langsung dan link live streaming Liga Europa

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola seru akan digelar di kompetisi Liga Europa 2022/2023 pada Kamis 15 September 2022, malam hari hingga Jumat, 16 September 2022, dini hari WIB. Setidaknya ada tiga laga yang menarik disaksikan lantaran akan dimainkan tim-tim unggulan.Pertandingan di Grup E salah satunya. Grup ini akan mempertemukan tim asal Moldova, Sheriff dengan tim besar Liga Primer Inggris, Manchester United Bagi United, laga ini sangat penting. Tim besutan Erik ten Hag tersebut wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 32-besar.Pertandingan tak kalah seru juga akan tersaji di Grup F. Dalam grup ini, terdapat jadwal pertandingan antara Midtjylland vs Lazio.Selang beberapa jam, rival sekota Lazio, AS Roma akan dijadwalkan menghadapi tim asal Finlandia, HJK. Senasib dengan MU, I Giallorossi wajib meraih tiga angka guna peluang lolos ke fase gugur tetap terbuka.Sementara itu, nasib kurang beruntung didapat Arsenal dan PSV yang dijadwalkan bersua di Grup A. Pertandingan kedua tim yang digelar di Stadion Emirates, London tersebut terpaksa harus ditunda.Kurangnya personil keamanan menjadi penyebab pertandingan tersebut ditunda. Menurut laporan sejumlah media, aparat keamanan sedang difokuskan untuk mengawal prosesi pemakaman mendiang Ratu Elizabeth II.Sebagai ganti, laga Arsenal vs PSV akan dijadwal ulang pada 20 Oktober 2022 waktu setempat alias 21 Oktober 2022 dini hari WIB.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming laga kedua penyisihan grup Liga Europa 2022/2023 pada 15-16 September 2022:Kamis, 15 September 202223:45: Real Sociedad vs Omonia Nicosia23:45: Sheriff vs Manchester United (live SCTV)23:45: Midtjylland vs Lazio23:45: Feyenoord vs SK Sturm Graz23:45: Olympiakos Piraeus vs Freiburg23:45: Qarabag vs Nantes23:45: Trabzonspor vs Crvena Zvezda23:45: AS Monaco vs FerencvarosJumat, 16 September 202202:00: Bodo/Glimt vs Zurich02:00: Dynamo Kyiv vs AEK Larnaca02:00: Stade Rennais vs Fenerbahce02:00: Real Betis vs Ludogorets02:00: AS Roma vs HJK02:00: Union Saint-Gilloise vs Malmo FF02:00: Sporting Braga vs Union BerlinKlik link live streaming pertandingan Liga Europa di sini