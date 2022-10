Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal Timnas Jerman, Spanyol dan Belgia di Piala Dunia 2022

(ASM)

: Jadwal pertandingan Timnas Jerman, Spanyol dan Belgia pada Piala Dunia 2022 akan dibahas pada artikel ini. Dua tim kuat, Jerman dan Spanyol harus langsung bentrok di Grup E. Sementara Belgia akan bersaing dengan finalis Piala Dunia 2018, Kroasia di Grup F.Salah satu pertarungan menarik di fase grup Piala Dunia 2022 akan tersaji di Grup E. Juara dunia empat kali Jerman sudah harus bersua lawan tangguh, yakni jawara Piala Dunia 2010, Spanyol. Dua tim lain di grup ini adalah Kosta Rika dan Jepang.Di atas kertas, Jerman dan Spanyol jelas difavoritkan untuk melaju ke babak 16 besar. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, siapa yang akan lolos sebagai juara grup dan siapa yang jadi runner-up?Kalau menilik rekor pertemuan, Jerman sedikit lebih unggul dari Spanyol dalam head to head. Dari total 25 pertemuan, Jerman mencatatkan sembilan kemenangan, berbanding delapan kemenangan yang diraih Spanyol atas Jerman.Namun, jika merujuk pada pertemuan terakhir, kubu Jerman wajib waspada. Pasalnya, pada November 2020 lalu, Tim Panser Jerman digilas Spanyol dengan skor mencolok 6-0. Penyerang Barcelona, Ferran Torres jadi aktor utama kemenangan Spanyol di laga itu dengan torehan hattricknya.Lalu siapakah yang akan lolos dengan status juara grup? Kita masih harus menunggu untuk mendapatkan jawabannya. Namun, yang pasti, tim yang akan lolos sebagai juara grup adalah yang tampil paling konsisten.Prediksi tim yang lolos dari Grup E: Jerman (juara grup), Spanyol (runner-up)Beralih ke Grup D, persaingan di grup ini juga dipastikan menjanjikan tontonan yang menarik pada Piala Dunia 2022 Qatar yang akan digelar mulai 20 November hingga 18 Desember. Dua tim yang akan jadi magnet di grup ini adalah Belgia dan Kroasia.Belgia kita semua tahu adalah tim yang banyak dihuni pemain-pemain bintang. Sebut saja Eden Hazard, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. Kendati tidak memiliki sejarah bagus di Piala Dunia, namun Belgia cukup konsisten jadi salah satu batu sandungan tim-tim mapan, setidaknya pada dua edisi terakhir.Pada Piala Dunia 2014, Belgia berhasil melaju hingga perempat final. Sedangkan pada Piala Dunia 2018 di Rusia, tim berjuluk The Red Devils sukses melaju hingga semifinal dan menutupnya dengan media perunggu usai menaklukkan Inggris 2-0 dalam perebutan tempat ketiga.Sementara itu, Kroasia sejak dulu sudah dicap sebagai tim kuda hitam. Setelah jadi juara tiga pada debutnya di Piala Dunia 1998, Kroasia kembali menggebrak dengan melaju hingga final pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Sayangnya, mereka harus mengakhiri impian merebut gelar Piala Dunia pertamanya usai takluk 4-2 dari Prancis.Menilik rekam jejak keduanya, persaingan antara Belgia dan Kroasia di Grup F dipastikan bakal menarik. Namun demikian, Kanada dan Maroko tak lantas bisa dianggap sebelah mata. Kanada memiliki dua pemain kunci yakni Alphonso Davies (Bayern Munich) dan striker Lille, Jonathan David. Adapun, Maroko diperkuat eks pemain Barcelona Munir El Haddadi dan penggawa Chelsea, Hakim Ziyech.Prediksi tim yang lolos dari Grup F: Belgia (juara grup), Kroasia (runner-up)Jadwal Pertandingan Jerman di Grup E23 November 2022: Jerman vs Jepang (Pukul 20:00 WIB)28 November 2022: Spanyol vs Jerman (Pukul 02:00 WIB)2 Desember 2022: Kosta Rika vs Jerman (Pukul 02:00 WIB)Jadwal Pertandingan Spanyol di Grup E23 November 2022: Spanyol vs Kosta Rika (Pukul 23:00 WIB)28 November 2022: Spanyol vs Jerman (Pukul 02:00 WIB)2 Desember 2022: Jepang vs Spanyol (Pukul 02:00 WIB)Jadwal Pertandingan Belgia di Grup F24 November 2022: Belgia vs Kanada (Pukul 02:00 WIB)27 November 2022: Belgia vs Maroko (Pukul 20:00 WIB)1 Desember 2022: Kroasia vs Belgia (Pukul 22:00 WIB)Jadwal Pertandingan Kroasia di Grup F23 November 2022: Maroko vs Kroasia (Pukul 17:00 WIB)27 November 2022: Kroasia vs Kanada (Pukul 23:00 WIB)1 Desember 2022: Kroasia vs Belgia (Pukul 22:00 WIB)