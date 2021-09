Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini: Ada 4 Big Match Tersaji

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

: Liga-liga top Eropa sudah kembali bergulir pada Sabtu 18 September hingga Senin 20 September dini hari WIB. Ada empat big match (laga besar) yang akan tersaji pada akhir pekan ini.Big match pertama terjadi di Liga Primer Inggris yang akan mempertemukan dua klub besar asal London, yakni Tottenham Hotspur kontra Chelsea. Laga ini akan digelar di kandang Tottenham, Stadion Tottenham Hotspur dan kick off pada pukul 22.30 WIB, Minggu, 20 September 2021.Pertandingan ini pun diprediksi berjalan sengit. Mengingat, kedua tim sedang bersaing ketat untuk memperebutkan posisi empat besar di klasemen Liga Inggris.Laga besar juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Kompetisi ini akan mempertemukan duel tim raksasa Italia antara Juventus dengan AC Milan. Menurut rencana, duel keduanya akan dimulai pada pukul 01.45 WIB, Senin, 21 September 2021.Kedua tim diyakini bakal tampil ngotot untuk meraih kemenangan. Sebab, tiga angka pada laga ini sangat penting buat kedua tim.Bagi Milan, tambahan tiga angka pada laga ini akan membuka kans untuk naik ke puncak klasemen. Sedangkan tiga angka juga membantu Juventus untuk keluar dari ancaman zona degradasi.Laga tak kalah seru lainnya bakal digelar di La Liga Spanyol. Tepatnya pada pukul 02.00 WIB, Senin 21 September 2021, dua tim raksasa seperti Valencia dan Real Madrid akan berduel.Kompetisi Ligue 1 Prancis juga tidak kalah menarik lantaran mereka akan menyajikan pertandingan besar antara Paris Saint-Germain kontra Olympique Lyonnais. Kedua tim ini juga masih bersaing sengit dalam perebutan juara liga.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan liga-liga top Eropa pada Sabtu 18 September hingga Senin 20 September dini hari WIB:02:00: Newcastle United vs Leeds United18:30: Wolverhampton Wanderers vs Brentford21:00: Burnley vs Arsenal21:00: Liverpool vs Crystal Palace21:00: Manchester City vs Southampton21:00: Norwich City vs Watford23:30: Aston Villa vs Everton (live SCTV)20:00: Brighton & Hove Albion vs Leicester City20:00: West Ham United vs Manchester United22:30: Tottenham Hotspur vs Chelsea (live SCTV)01:45: Sassuolo vs Torino20:00: Genoa vs Fiorentina23:00: Inter Milan vs Bologna01:45: Salernitana vs Atalanta17:30: Empoli vs Sampdoria20:00: Venezia vs Spezia23:00: Hellas Verona vs AS Roma23:00: Lazio vs Cagliari01:45: Juventus vs AC Milan (live RCTI)02:00: Celta Vigo vs Cadiz19:00: Rayo Vallecano vs Getafe21:15: Atletico Madrid vs Athletic Bilbao23:30: Elche vs Levante02:00: Deportivo Alaves vs Osasuna19:00: Mallorca vs Villarreal21:15: Real Sociedad vs Sevilla23:30: Real Betis vs Espanyol02:00: Valencia vs Real Madrid01:30: Hertha Berlin vs Greuther Fuerth20:30: Bayern Muenchen vs Bochum20:30: Mainz 05 vs Freiburg20:30: Augsburg vs Borussia Moenchengladbach20:30: Arminia Bielefeld vs Hoffenheim23:30: Koeln vs RB Leipzig20:30: Stuttgart vs Bayer Leverkusen22:30: Borussia Dortmund vs Union Berlin00:30: Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt02:00: Strasbourg vs Metz22:00: RC Lens vs Lille02:00: AS Saint-Etienne vs Girondins de Bordeaux18:00: Nice vs AS Monaco20:00: Angers vs Nantes20:00: Clermont Foot vs Stade Brestois20:00: Stade de Reims vs Lorient20:00: Troyes vs Montpellier22:00: Olympique de Marseille vs Stade Rennes01:45: Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais