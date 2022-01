Jadwal Sepak Bola Hari Ini: Real Madrid Sambut Valencia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir akhir pekan ini. Sejumlah laga Serie A dan telah digelar dan La Liga segera menyusul untuk menjalani laga pertama setelah tahun baru.Barcelona akan mencoba meneruskan performa impresif mereka dengan menyambangi markas Granada. Granada bukan lawan yang bisa dianggap remeh setelah mengantongi lima kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir di liga.Sementara itu, pemimpin klasemen Real Madrid akan menghadapi tantangan berat ketika menjamu Valencia. Valencia di bawah arahan Jose Bordalas berhasil meraih empat kemenangan dalam lima laga terakhir mereka.Beralih ke Jerman, RB Leipzig akan menjamu Mainz. Sedangkan Bayer Leverkusen akan menghadapi tamunya, Union Berlin.Kemudian Borussia Dortmund akan menyambangi markas Eintracht Frankfurt. Dortmund butuh kemenangan untuk meningkatkan moral setelah menutup tahun 2021 dengan kekalahan dari Hertha Berlin.Jadwal lengkap sepak bola malam ini:La Liga20.00 WIB Levante vs Mallorca22.15 WIB Sociedad vs CeltaBundesliga21.30 WIB Leipzig vs Mainz21.30 WIB Leverkusen vs Union21.30 WIB Hoffenheim vs Augsburg21.30 WIB Freiburg vs Arminia21.30 WIB Greuther Furth vs StuttgartLa Liga00.30 WIB Granada vs Barcelona03.00 WIB Real Madrid vs ValenciaBundesliga00.30 WIB Frankfurt vs Dortmund