Jadwal Pertandingan Liverpool dan Real Madrid Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Liga Primer dan La Liga kembali bergulir malam ini. Sejumlah klub besar semacam Liverpool dan Real Madrid akan melanjutkan kampanye musim 2020--2021.Liverpool bakal menghadapi Newcastle United pada Kamis, 31 Desember, dini hari nanti. Selain itu, Tottenham Hotspur juga bakal tampil menghadapi Fulham.Sementara di Spanyol, akan tersaji pertandingan yang mempertemukan Valencia dengan Granada. Selain itu, Atletico Madrid akan bersua dengan Getafe.Jangan lewatkan juga laga seru antara Real Madrid dengan Elche. Kemudian, ada juga laga antara Celta Vigo melawan Huesca.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola malam ini:01.00 WIB Spurs vs Fulham (live Mola TV)03.00 WIB Newcastle vs Liverpool (live Mola TV)23.00 WIB Granada vs Valencia (live beIN Sports)01.15 WIB Atletico vs Getafe (live beIN Sports)01.15 WIB Celta vs Huesca (live beIN Sports)03.00 WIB Elche vs Madrid (live beIN Sports)(KAH)