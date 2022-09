Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Europa Malam Ini: MU vs Real Sociead

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pentas Liga Europa musim 2022/2023 segera dimulai. Para pencinta sepak bola langsung disuguhkan laga-laga seru di babak penyisihan grup yang dimulai pada Kamis, 8 September 2022, malam hari WIB hingga Jumat, 9 September 2022, dini hari WIB.Laga antara Zurich vs Arsenal di penyisihan Grup A menjadi salah satu pertandingan seru yang disajikan di Liga Europa nanti. Ini menjadi laga yang menarik disimak karena kedua tim berambisi untuk meraih kemenangan untuk membangkitkan kepercayaan diri setelah menorehkan hasil buruk di kompetisi domestik.Terutama untuk Zurich. Saat ini, mereka sedang dalam kondisi terpuruk setelah belum pernah meraih kemenangan dari tujuh laga yang dilakoni di Liga Super Swiss musim ini. Rinciannya adalah lima kekalahan dan dua kali imbang.Sementara itu, Arsenal juga sedang terluka lantaran menelan kekalahan dari rival mereka, Manchester United pada pekan keenam Liga Primer Inggris 2022/2023, Minggu, 4 September 2022. Saat itu, The Gunners kalah dengan skor 1-3.Namun, luka Arsenal tidak separah Zurich. Setidaknya kekalahan itu tak memberikan dampak signifikan untuk tim besutan Mikel Arteta tersebut. Mengingat, Arsenal masih memimpin klasemen sementara.Laga tak kalah serunya juga akan tersaji di Grup E. Grup ini akan menyajikan duel antara Manchester United vs Real Sociedad Kedua tim sedang dalam kondisi berbeda. Saat ini, United sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mampu meraih empat kemenangan beruntun di Liga Inggris.Sedangkan kondisi Sociedad tak sebagus United. Dalam empat pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih dua kemenangan. Sisanya Sociedad menelan satu kekalahan dan satu kali imbangBerikut jadwal dan link live streaming laga perdana penyisihan grup Liga Europa 2022/2023 pada Kamis, 8 September 2022, malam hari WIB hingga Juma,t 9 September 2022, dini hari WIB:Kamis, 8 September 202223:45: Zurich vs Arsenal (live SCTV)23:45: PSV vs Bodo/Glimt23:45: AEK Larnaca vs Stade Rennais23:45: Fenerbahce vs Dynamo Kyiv23:45: Ludogorets vs AS Roma23:45: HJK vs Real Betis23:45: Malmo FF vs Sporting Braga23:45: Union Berlin vs Union Saint-GilloiseJumat, 9 September 202202:00: Manchester United vs Real Sociedad (live SCTV)02:00: Omonia Nicosia vs Sheriff02:00: Lazio vs Feyenoord02:00: Sturm Graz vs Midtjylland02:00: Freiburg vs Qarabag02:00: Nantes vs Olympiakos Piraeus02:00: Crvena Zvezda vs AS Monaco02:00: Ferencvaros vs TrabzonsporKlik link live streaming pertandingan di Liga Europa di sini