Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Newcastle vs Man City, Atalanta vs Milan

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru di liga-liga Top Eropa kembali tersaji di layar kaca Anda pada Minggu, 21 Agustus 2022, malam hari WIB hingga Senin, 22 Agustus 2022, dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Atalanta vs AC Milan pada lanjutan Liga Serie-A Italia 2022/2023.Duel kedua tim tersebut merupakan pertandingan pekan kedua di Liga Italia pada musim ini. Laga ini pun diprediksi berjalan seru. Mengingat, kedua tim sedang bersaing ketat untuk memperebutkan posisi puncak klasemen.Saat ini, Milan dan Atalanta berada di posisi keenam dan ketujuh dengan sama-sama mengoleksi tiga poin. Namun, kedua tim hanya berselisih tiga poin dari Inter Milan yang berada di posisi pertama.Milan rasanya akan lebih diunggulkan pada laga ini. Maklum, I Rossoneri punya rekor impresif dalam tiga pertemuan terakhir dengan Atalanta. Dalam periode tersebut, Milan berhasil memenangkan semua pertemuan.Laga tak kalah seru lainnya juga tersaji di Liga Primer Inggris. Kompetisi tersebut akan menggelar pertandingan antara Newcastle United vs Manchester City Laga ini cukup menarik disimak. Mengingat, kedua tim punya ambisi besar meraih kemenangan guna memperbaiki posisi mereka di papan atas.Khususnya untuk City. The Citizens butuh meraih tiga poin untuk bisa menempel Arsenal yang berada di puncak klasemen. Saat ini, kedua tim terpaut tiga poin.Sedangkan Newcastle juga wajib meraih tiga poin untuk bisa masuk ke posisi empat besar. Mereka saat ini hanya berselisih satu poin dari Fulham.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming di liga-liga Top Eropa pada 21-22 Agustus 2022:Minggu, 21 Agustus 202220:00: Leeds United vs Chelsea20:00: West Ham United vs Brighton & Hove Albion22:30: Newcastle United vs Manchester City (live SCTV)Klik link live streaming pertandingan Liga Inggris di sini Minggu, 22 Agustus 202223:30: Empoli vs Fiorentina23:30: Napoli vs MonzaSenin, 22 Agustus 202201:45: Atalanta vs AC Milan01:45: Bologna vs Hellas VeronaKlik link live streaming pertandingan Liga Italia di sini Minggu, 21 Agustus 202222:30: Athletic Bilbao vs ValenciaSenin, 22 Agustus 202200:30: Atletico Madrid vs Villarreal03:00: Real Sociedad vs BarcelonaKlik link live streaming pertandingan Liga Spanyol di sini Minggu, 21 Agustus 202220:30: Eintracht Frankfurt vs Koeln22:30: Bochum vs Bayer MuenchenKlik link live streaming pertandingan Liga Jerman di sini