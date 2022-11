Kalahkan Denmark, The Socceroos Juara Grup dan Lolos ke 16 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Socceroos, julukan Timnas Australia lolos ke babak 16 besar dan menjuarai Grup D usai mengalahkan Denmark dengan skor 1-0 di laga terakhir peyisihan Piala Dunia 2022 Qatar di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Rabu 30 November 2022 malam WIB.Gol kemenangan Australia dicetak striker Matthew Leckie pada menit 60. Kedua tim di babak pertama hanya bermain imbang 0-0.Kemenangan Australia sekaligus membuat juara bertahan Prancis melorot ke posisi runner up Grup D, karena secara dramatis kalah dari Tunisia 1-0 di saat bersamaan digelar di Stadion Education, Al Rayyan.Menjuarai Grup D, Australia di babak 16 besar akan menghadapi runner up Grup C. Siapa calon lawan Australia masih belum ketahuan. Pasalnya pertandingan terakhir Grup C belum dilakukan, dan keempat tim Polandia, Argentina, Arab Saudi dan Meksiko masih memiliki peluang lolos ke 16 besar.Hasil menjuarai grup dan lolos ke babak 16 besar menjadi torehan terbaik Australia sepanjang enam kali lolos ke putaran final Piala Dunia. Di Piala Dunia 2006 Jerman, The Socceros memang lolos ke babak 16 besar, namun sebagai runner up Grup F yang dihuni Brasil, Kroasia dan Jepang. Sementara di edisi 1974, 2010, 2014, dan 2018, Australia tak pernah lolos babak grup.Di Piala Dunia 2022, Australia menjuarai Grup dengan poin 7 hasil dari 3 laga dengan rincian kalah sekali 1-4 lawan Prancis, imbang 0-0 melawan Tunisia dan menang 1-0 atas Denmark. Menarik ditunggu siapa calon lawan wakil Asia tersebut di babak 16 besar.