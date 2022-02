Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drawing 16 besar Liga Europa selesai dilakukan dan sejumlah pertandingan menarik tersaji. Salah satunya pertemuan Barcelona dengan klub Turki Galatasaray.Undian 16 besar Liga Europa 2021/22 dilakukan oleh Sekretaris UEFA Giorgio Marchetti dan Michael Heselschwerdt serta Andre Palop, mantan kiper Sevilla dan Valencia yang memenangkan tiga trofi kompetisi ini. Acara pengundian dilangsungkan di Nyon, Swiss, Jumat 25 Februari malam WIB.Sebanyak 16 tim dibagi menjadi dua pot, pot juara grup dan pot pemenang playoff. Tim-tim yang ada di pot yang sama tak akan saling bertemu.Barcelona, ??yang sukses mengalahkan Napoli di playoff, akan menghadapi Galatasaray. Raksasa LaLiga itu tersingkir dari Liga Champions, namun berhasil melewati Napoli untuk lolos ke babak 16 besar Liga Europa.Hasil lainnya, West Ham bertemu lawan berat Sevilla, yang berada di urutan kedua di LaLiga dan terkenal sebagai spesialis Liga Europa. Pelatih West Ham, David Moyes sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Spanyol karena pernah melatih Real Sociedad pada 2014-15.Di pertandingan lainnya, juara Skotlandia Rangers yang menyingkirkan Borussia Dortmund akan menghadapi Red Star Belgrade. Sementara Braga melawan AS Monaco.Klub Portugal Porto akan menghadapi klub Prancis Olympique Lyonnais, sedangkan Atalanta bertemu Bayer Leverkusen dan Real Betis harus beradu dengan Eintracht Frankfurt.Klub Jerman RB Leipzig akan menghadapi klub Rusia Spartak Moscow, yang akan memainkan pertandingan kandang mereka di tempat netral, menurut keputusan yang dibuat oleh UEFA pada Jumat pagi.Pertandingan leg pertama babak 16 besar dijadwalkan akan berlangsung pada 10 Maret dan leg kedua pada 17 Maret.Berikut hasil lengkap drawing 16 besar Liga Europa:Glasgow Rangers vs Crvena ZvezdaBraga vs AS MonacoPorto vs LyonAtalanta vs Bayer LeverkusenSevilla vs West Ham UnitedBarcelona vs GalatasarayRB Leipzig vs Spartak MoskowReal Betis vs Eintracht Frankfurt