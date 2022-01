Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: MU dan West Ham Rebutan Empat Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Liga-liga top Eropa kembali bergulir nanti malam. Sejumlah laga menarik bisa disaksikan penikmat sepak bola Tanah Air.Laga terbesar tersaji di La Liga ketika Valencia menyambangi markas Atletico Madrid pada Minggu, 23 Januari, dini hari nanti. Sedangkan Sevilla yang menjamu Celta Vigo butuh kemenangan untuk menjaga jarak dengan Real Madrid.Sementara itu, Villarreal akan menghadapi perlawanan Real Mallorca. Kemudian dua tim penghuni zona degradasi, Cadiz dan Levante, akan saling berjibaku malam ini.Beralih ke Inggris di mana Manchester United akan menghadapi West Ham United dalam perebutan posisi empat besar klasemen Liga Primer. Sedangkan Southampton harus menghadapi tugas berat ketika menjamu Manhcester City.Bergeser ke Italia, Inter Milan akan mencoba untuk memantapkan posisi di puncak klasemen Serie A ketika menghadapi Venezia. Sedangkan Atalanta akan bertandang ke markas Lazio.Kemudian penghuni peringkat dua Borussia Dortmund akan menghadapi tim posisi empat Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga. Sementara Bayer Leverkusen akan menghadapi tim papan bawah Augsburg.Jadwal pertandingan sepak bola malam ini:19.30 WIB Everton vs Aston Villa22.00 WIB Brentford vs Wolverhampton Wanderers22.00 WIB Leeds United vs Newcastle United22.00 WIB Manchester United vs West Ham United00.30 WIB Southampton vs Manchester City20.00 WIB Levante vs Cadiz22.15 WIB Villarreal vs Mallorca00.30 WIB Sevilla vs Celta Vigo03.00 WIB Atletico Madrid vs Valencia21.00 WIB Genoa vs Udinese00.00 WIB Inter Milan vs Venezia02.45 WIB Lazio vs Atalanta21.30 WIB Gladbach vs Union Berlin21.30 WIB Greuther Furth vs Mainz21.30 WIB Freiburg vs Stuttgart21.30 WIB Hoffenheim vs Dortmund21.30 WIB Leverkusen vs Augsburg00.30 WIB Bochum vs Koln23.00 WIB Brest vs Lille03.00 WIB Lens vs Marseille