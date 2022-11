Argentina Belum Aman, Menakar Peluang Messi cs Lolos dari Fase Grup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Argentina bidik juara Grup C

(PRI)

Jakarta: Kemenangan timnas Argentina 2-0 atas Meksiko dalam laga kedua penyisihan grup C Piala Dunia Qatar membuka asa tim Tango untuk lolos ke babak knock out.Dari hitung-hitungan tabel klasemen, Argentina masih jauh dari situasi aman. Pasalnya mereka baru mengoleksi 3 poin hasil dari satu kali menang dan satu kali kalah.Sementara itu, persaingan grup C semakin memanas karena Polandia berhasil menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0.Polandia memimpin grup C dengan 4 poin disusul Argentina dan Arab Saudi yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Peringkat juru kunci ditempati Meksiko dengan raihan 1 poin.Semua tim di Grup C masih berpeluang lolos namun hal itu sangat dipengaruhi hasil pertandingan lainnya.Di laga terakhir penyisihan grup, Argentina ditantang Polandia, sedangkan Meksiko melawan Arab Saudi.Khusus untuk Argentina, satu-satunya cara untuk mengamankan tiket lolos adalah dengan mengalahkan Polandia.Jika Argentina vs Polandia berakhir seri dan Arab Saudi menang atas Meksiko maka Arab Saudi yang lolos sebagai juara grup (6 poin) bersama Polandia di peringkat kedua (5 poin).Hasil imbang bisa saja meloloskan Argentina, namun dengan catatan Arab Saudi dan Meksiko juga harus bermain imbang. Jika skenario ini terjadi maka Grup C meloloskan Polandia dan Argentina.Terlepas dari skenario yang ada, sudah dipastikan Argentina akan fokus untuk menang demi menjadi juara grup C.Status juara grup akan menguntungkan Argentina karena bakal terhindar dari calon lawan berat, Prancis.Prancis sendiri menjadi tim pertama yang dipastikan lolos setelah meraih dua kemenangan dari Australia (4-1) dan Denmar (2-1). Di laga terakhir Prancis ditantang Tunisia yang notabene bukan lawan yang berat bagi Mbappe dan kawan-kawan.