Jadwal Pertandingan Sepak Bola Tengah Pekan Ini: Juventus vs Torino, Arsenal vs Everton, Madrid vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

Piala FA

Copa Del Rey

(PAT)

Jakarta: Sejumlah kompetisi sepak bola top di Eropa kembali akan bergulir pada tengah pekan ini. Pertandingan di Copa Del Rey tampaknya menyedot perhatian ekstra. Sebab, ada laga El Clasico antara Real Madrid kontra Barcelona di turnamen tersebut.Menurut jadwal, laga Madrid kontra Barcelona tersebut akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Jumat, 3 Maret 2023, pukul 03.00 WIB. Ini juga merupakan pertandingan leg pertama semifinal Copa Del Rey.Jelang laga ini, kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Sebelum kontra Barcelona, Madrid sedang dalam performa terbaik. Buktinya, tim besutan Carlo Ancelotti tersebut belum pernah menelan kekalahan dari enam pertandingan terakhir. Rinciannya adalah lima kemenangan dan satu kali imbang.Sebaliknya, Barcelona sedang terpuruk. Robert Lewandowski dkk sudah menderita dua kekalahan beruntun di seluruh ajang.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Kompetisi ini akan menggelar pertandingan derby Turin antara Juventus vs Torino Jika melihat posisi klasemen, kedua tim akan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk meraih kemenangan. Juventus butuh kemenangan agar bisa naik ke posisi ketujuh sekaligus menjaga peluang finis di posisi enam besar.Misi serupa tampaknya bakal diusung Torino. Mereka tentu tidak ingin kehilangan poin agar tetap bertahan di posisi sepuluh besar.Selain derby Turin, laga penting juga akan dilakoni Arsenal ketika menjamu Everton pada laga tunda pekan ketujuh Liga Primer Inggris 2022/2023. The Gunners yang berada di puncak klasemen wajib meraih kemenangan guna bisa memperlebar jarak dengan pesaing terdekat, Manchester City.Sementara itu, Everton juga butuh menang untuk bisa keluar dari jurang degradasi. Saat ini, The Toffees berada di posisi ke-18 klasemen sementara.Berikut ini jadwal pertandingan sepak bola pada Rabu, 1 Maret 2023 hingga Jumat, 3 Maret 2023, dini hari WIB:Kamis, 2 Februari 202302:45: Arsenal vs Everton03:00: Liverpool vs Wolverhampton WanderersRabu, 1 Februari 202300:30: Cremonese vs AS Roma02:45: Juventus vs TorinoRabu, 1 Februari 202302:15: Stoke City vs Brighton & Hove Albion02:30: Leicester City vs Blackburn Rovers02:45: Fulham vs Leeds United03:00: Bristol City vs Manchester CityKamis, 2 Februari 202302:15: Southampton vs Grimsby Town02:30: Burnley vs Fleetwood02:45: Manchester United vs West Ham United02:55: Sheffield United vs Tottenham HotspurKamis, 2 Februari 202303:00: Osasuna vs Athletic BilbaoJumat, 3 Februari 202303:00: Real Madrid vs Barcelona