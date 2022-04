Pelatih Atletico Madrid U-18 Mengaku Sulit Kalahkan indonesia All Stars

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

Pelatih tim U-18 Atletico Madrid Daniel Perez mengatakan, skuatnya bersusah payah untuk menaklukkan skuat U-20 Indonesia All Star dengan skor 2-1 pada laga International Youth Championship (IYC) 2021 di Stadion Internasional Jakarta (JIS), Jakarta Utara, Minggu (17/4) malam.Salah satu alasannya, kata Daniel dalam konferensi pers usai pertandingan, adalah usia para pemain Indonesia All Star yang lebih tua."Itulah kenapa para pemain kami sudah menunjukkan perjuangan luar biasa," ujar dia.Selain itu, Daniel juga tidak bisa menepikan faktor kualitas personel U-20 Indonesia All Star dinilainya bagus.Kemudian ditambah pula atmosfer pertandingan yang cenderung mendukung tim lawan karena Atletico Madrid memang berstatus tim undangan di IYC 2021 yang berlangsung di Jakarta.Tensi pertandingan bahkan sempat meninggi yang membuat Daniel mendapatkan kartu kuning dari wasit Aprisman Aranda karena dianggap melakukan protes berlebihan.Akan tetapi, Atletico Madrid tetap mampu menguasai keadaan dan menjaga keunggulan hingga akhir."Kami memang kesulitan. Akan tetapi, kami pelan-pelan bisa mengatasinya. Penjaga gawang kami, Gonzalo Delgado, juga melakukan pekerjaan luar biasa. Mengenai kartu kuning untuk saya, itu hal biasa dalam sepak bola. Wasit sudah bertugas dengan baik," tutur Daniel.Kiper U-18 Atletico Madrid Gonzalo Delgado pun mengakui susahnya menghadapi dan menundukkan U-20 Indonesia All Star.Gonzalo mesti berkali-kali melakukan penyelamatan agar bola yang ditembakkan lawan tidak masuk ke dalam gawangnya."Pertandingan yang luar biasa, sulit, tetapi kami bisa melewatinya. Terima kasih atas dukungan semua pihak," kata dia.Tim U-18 Atletico Madrid memastikan tempat di final International Youth Championship (IYC) 2021 usai menundukkan skuad U-20 Indonesia All Star dengan skor 2-1 pada laga di Stadion Internasional Jakarta (JIS), Jakarta Utara, Minggu malam.Di partai puncak IYC 2021, yang berlangsung pada Selasa (19/4) di JIS, Atletico Madrid akan berhadapan dengan tim U-18 Barcelona.Sementara Indonesia All Star akan menghadapi U-18 Bali United, juga pada Selasa (19/4), pada pertandingan perebutan tempat ketiga.Saat melawan U-18 Atletico Madrid, Indonesia All Star sejatinya unggul terlebih dahulu melalui sundulan Muhammad Fajar Fatur Rahman. Atletico membalikkan kedudukan via Ninte Carungal dan Ivan Nunez.