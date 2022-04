Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Newcastle vs Liverpool dan Napoli vs Sassuolo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rentetan pertandingan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (30 April - 1 Mei WIB). Salah satunya, terdapat Newcastle United yang menjamu Liverpool di Stadion St James' Park.Laga tersebut cukup penting bagi Liverpool karena mereka sedang berjarak satu poin dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris.Dengan begitu, The Reds pasti menyasar kemenangan di markas Newcastle demi menjaga asa finis sebagai juara.Namun, tuan rumah juga tidak bisa dianggap remeh karena mereka selalu menang dalam empat laga liga domestik terakhirnya dan sedang berada di peringkat sembilan klasemen sementara dengan koleksi 43 poin.Selain itu, Newcastle juga butuh kemenangan agar tidak disalip Leicester City yang berada di bawahnya dengan jarak satu poin.Beralih ke Serie A Italia, terdapat Napoli yang bakal menjamu Sassuolo di Stadion Diego Armando Maradona dan laga ini cukup penting bagi I Partenopei yang masih berada dalam jalur perebutan gelar juara.Napoli sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 67 poin atau berjarak lima poin dengan Inter Milan yang berada di urutan dua, serta berselisih tujuh poin dengan AC Milan yang berada di puncak.Masih banyak pertandingan menarik lainnya selain dua laga di atas. Berikut jadwal lengkap liga top Eropa pada malam hingga dini hari nanti (1 April - 30 Mei WIB):18.30 WIB: Newcastle United vs Liverpool21.00 WIB: Aston Villa vs Norwich City21.00 WIB: Southampton vs Crystal Palace21.00 WIB: Watford vs Burnley21.00 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion23.30 WIB: Leeds United vs Manchester City22.00 WIB: Lens vs Nantes02.00 WIB: Rennes vs Saint-Etienne20.30 WIB: Borussia Dortmund vs Bochum20.30 WIB: Stuttgart vs Wolfsburg20.30 WIB: Mainz vs Bayern Muenchen20.30 WIB: Augsburg vs FC Cologne20.30 WIB: Arminia Bielefeld vs Hertha Berlin23.30 WIB: Hoffenheim vs Freiburg20.00 WIB: Cagliari vs Verona20.00 WIB: Napoli vs Sassuolo23.00 WIB: Sampdoria vs Genoa01.45 WIB: Spezia vs Lazio19.00 WIB: Alaves vs Villarreal21.15 WIB: Real Madrid vs Espanyol23.30 WIB: Valencia vs Levante02.00 WIB: Athletic Bilbao vs Atletico Madrid