Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Spanyol vs Norwegia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Babak Kualifikasi Piala Eropa 2024 bakal kembali menemani para pencinta sepak bola di Tanah Air pada Sabtu, 25 Maret 2023 hingga Minggu, 26 Maret 2023, dini hari WIB. Sebanyak 14 tim di tiga grup akan bertanding sepanjang malam nanti.Salah satu pertandingan akan mempertemukan tim raksasa Spanyol dengan Norwegia. Kedua tim dijadwalkan berduel di Stadion La Rosaleda, Malaga mulai pukul 02.45 WIB.Pertandingan di Grup D tak kalah menarik. Grup ini akan menggelar laga antara tim peringkat ketiga Piala Dunia 2022, Kroasia melawan tim kuda hitam, Wales Sementara itu, tiga pertandingan akan digelar di Grup I pada dini hari nanti. Salah satunya mempertemukan antara tim unggulan, Swiss dengan Belarusia.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming pertandingan di Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada malam hari nanti:Sabtu, 25 Maret 202321:00: Skotlandia vs SiprusMinggu, 26 Maret 202300:00: Armenia vs Turki00:00: Belarusia vs Swiss00:00: Israel vs Kosovo02:45: Spanyol vs Norwegia02:45: Kroasia vs Wales02:45: Andorra vs RumaniaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024.