Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Bayern Muenchen dan Barcelona Dapat Lawan Sepadan

(KAH)

Sejumlah pertandingan sepak bola dari lanjutan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (17-18 Oktober dini hari WIB). Dua di antaranya yang paling menarik perhatian adalah Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen dan Barcelona vs Valencia.Leverkusen dan Muenchen sedang sama-sama memiliki 16 poin di jajaran papan atas klasemen sementara Bundesliga. Tapi, Muenchen berhak berada di urutan dua atau satu tingkat lebih tinggi ketimbang Leverkusen karena unggul selisih gol.Borussia Dortmund yang sudah memainkan pekan kedelapan terlebih dahulu berhasil menaklukkan Mainz dengan skor 3-1 dan sedang memuncaki klasemen sementara. Jadi, baik Leverkusen maupun Muenchen sama-sama butuh kemenangan untuk menyalip Dortmund.Beralih ke Big Match selanjutnya, terdapat Barcelona yang bakal menjamu Valencia di Stadion Camp Nou. Keduanya sama-sama sedang mengoleksi 12 poin dan butuh kemenangan untuk masuk ke jajaran tim papan atas La Liga.Barcelona tentu diunggulkan karena punya sejarah lebih baik di liga Spanyol. Tapi sebelum jeda internasional sekitar dua pekan lalu, mereka kalah secara beruntun dari Atletico Madrid dan Benfica. Begitu pula dengan Valencia yang belum menang lagi dalam empat laga terakhirnya.Tren negatif yang dialami Barcelona dan Valencia diyakini tidak mengurangi keseruan laga nanti. Justru sebaliknya, para pemain bakal lebih bersemangat untuk menyajikan performa terbaik demi bangkit dari keterpurukan.Berikut jadwal lengkap liga top Eropa nanti malam (17-18 Oktober WIB):20.00 WIB: Everton vs West Ham United22.30 WIB: Newcastle United vs Tottenham Hotspur18.00 WIB: Troyes vs Nice20.00 WIB: Bordeaux vs Nantes20.00 WIB: Brest vs Reims20.00 WIB: Metz vs Rennes20.00 WIB: Strasbourg vs Saint-Etienne22.00 WIB: Montpellier vs Lens01.45 WIB: Marseille vs Lorient20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen22.30 WIB: Augsburg vs Arminia Bielefeld17.30 WIB: Cagliari vs Sampdoria20.00 WIB: Empoli vs Atalanta20.00 WIB: Genoa vs Sassuolo20.00 WIB: Udinese vs Bologna23.00 WIB: Napoli vs Torino01.45 WIB: Juventus vs Roma19.00 WIB: Rayo Vallecano vs Elche21.15 WIB: Celta Vigo vs Sevilla23.30 WIB: Villarreal vs Osasuna02.00 WIB: Barcelona vs Valencia