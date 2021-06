Jadwal Siaran Langsung Babak 16 Besar Euro 2020: Wales vs Denmark dan Italia vs Austria

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Dua laga Babak 16 Besar Euro 2020 akan tersaji pada malam hingga dini hari nanti (26-27 Juni WIB), yakni Wales vs Denmark dan Austria vs Italia. Masing-masing pertandingannya disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional dan Mola TV Berstatus nonunggulan, Wales tetap merupakan lawan yang perlu diwaspadai Denmark. Mereka diperkuat bintang Tottenham Hotspur Gareth Bale dan melangkah ke babak 16 sebagai runner-up grup A setelah imbang dengan Swiss, menang atas Turki dan hanya kalah tipis dari Italia.Denmark lebih diunggulkan atas Wales karena sempat menang dalam dua pertemuan terakhir di ajang UEFA Nations League 2018--2019. Kemudian, mereka juga diperkuat pemain bintang seperti Martin Braithwaite (Barcelona) dan kiper Kasper Schmeichel (Leicester City).Tanpa diperkuat gelandang andalan Christian Eriksen yang kolaps pada laga pertama fase grup, Denmark tetap mampu lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up Grup B. Saat itu, mereka hanya kalah tipis dari Finlandia (0-1) dan Belgia (1-2), tapi menang besar atas Rusia (4-1).Beralih ke laga selanjutnya, ada Austria yang bakal menghadapi Italia di Stadion Wembley, London, Inggris. Gli Azzuri tentu lebih diunggulkan karena diisi para pemain top dunia dan mampu melewati fase grup dengan sempurna.Status juara Grup A didapat Italia dengan mengalahkan Wales, Swiss dan Turki tanpa kebobolan. Sementara itu, Wales melangkah ke babak 16 besar karena menjadi runner up Grup C dengan kumpulan 6 poin dari menang atas Makedonia Utara serta Ukraina, dan kalah dari Belanda.Berikut jadwal babak 16 besar nanti malam (26-27 Juni WIB):23.00 WIB: Wales vs Denmark (Live Mola TV dan RCTI)02.00 WIB: Italia vs Austria (Live Mola TV dan RCTI)(KAH)