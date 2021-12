Jelang Laga Final AFF, Fans Indonesia Punya Nyanyian Baru untuk Asnawi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapten timnas Indonesia , Asnawi Mangkualam sempat dikritik dan dihujat karena aksinya yang dinilai tak terpuji saat mengucapkan terima kasih kepada pemain Singapura Faris Ramli saat gagal mengeksekusi penalti di babak semifinal Piala AFF Tak hanya disayangkan oleh netizen, bahkan tindakan Asnawi juga menjadi bahan pemberitaan oleh media-media di Asia Tenggara.Namun faktanya tidak semua fans Indonesia menghujat Asnawi. Pasalnya tindakan Asnawi bukanlah sebuah pelanggaran melainkan hanya upaya psywar menjatuhkan mental lawan seperti yang sering dilakukan pemain-pemain top di Liga Eropa.Ya, Asnawi sama sekali tidak melontarkan kalimat rasis, penghinaan dan sejenisnya. Sehingga mereka menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan.Jelang laga final kontra Thailand yang akan berlangsung Rabu, 29 Desember 2021 malam nanti. Asnawi mendapatkan dukungan hebat dari para pencinta sepakbola tanah air.Tak hanya itu, viral nyanyian suporter atau chants untuk Asnawi di media sosial yang berjudul 'Viva Asnawi'. Lirik nyanyian tersebut juga terinspirasi dari tindakan Asnawi yang mengucapkan terima kasih kepada lawan yang gagal mencetak gol penalti."Viva Asnawi, Viva Asnawi. You missed a penalty, and we say thank you. Viva Asnawi," demikian kutipan lirik chants Viva Asnawi.