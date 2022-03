Jadwal Sepak Bola Malam Ini: Newcastle Tantang Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Penikmat sepak bola Tanah Air akan kembali dimanjakan dengan suguhan berkelar sepak bola Eropa. Tak hanya itu, kompetisi sepak bola dalam negeri juga kembali hadir.Di Inggris, klub kaya lama Chelsea akan menjamu klub kaya baru Newcastle. Sedangkan Arsenal akan mencoba merebut kembali posisi empat dari tangan Manchester United ketika menghadapi Leicester.Laga tak kalah menarik juga akan tersaji di Spanyol ketika Barcelona menghadapi Osasuna. Bergeser ke Italia di mana Inter Milan akan mencoba menjaga jarak dengan pimpinan klasemen AC Milan ketika menyambangi markas Torino.Kemudian Borussia Dortmund akan mencoba menjaga kans menjadi kampiun Jerman ketika menjamu Arminia Bielefeld. Selain itu, PSG akan menjamu Bordeaux.Sementara di dalam negeri, Persib Bandung akan menghadapi Madura United. Kemudian dilanjutkan dengan pertarungan antara PS Tira-Persikabo kontra Persija Jakarta.Jadwal lengkap sepak bola nanti malam:21.00 WIB Chelsea vs Newcastle21.00 WIB Leeds vs Norwich21.00 WIB Everton vs Wolves21.00 WIB West Ham vs Aston Villa21.00 WIB Southampton vs Watford23.30 WIB Arsenal vs Leicester20.00 WIB Rayo vs Sevilla22.15 WIB Betis vs Bilbao00.30 WIB Sociedad vs Alaves03.00 WIB Barcelona vs Osasuna18.30 WIB Fiorentina vs Bologna21.00 WIB Verona vs Napoli00.00 WIB Udinese vs Roma00.00 WIB Atalanta vs Genoa02.45 WIB Torino vs Inter21.30 WIB Leverkusen vs Koln23.30 WIB Frankfurt vs Bochum23.30 WIB Dortmund vs Bielefeld01.30 WIB Greuther Furth vs Leipzig19.00 WIB PSG vs Bordeaux21.00 WIB Strasbourg vs Monaco21.00 WIB Angers vs Reims21.00 WIB Metz vs Lens21.00 WIB Clermont vs Lorient23.05 WIB Lyon vs Rennes02.45 WIB Brest vs Marseille18.15 WIB Persib vs Madura United20.45 WIB Tira-Persikabo vs Persija