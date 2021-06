Jadwal Siaran Langsung Euro 2020 Malam Ini: Belanda dan Belgia Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Para pencinta sepak bola kembali disuguhi pertandingan menarik di babak penyisihan grup Piala Eropa 2020 Euro 2020 ) pada Senin 21 Juni malam hari hingga Selasa 22 Juni dini hari WIB. Terdapat dua tim raksasa yang akan bertanding pada laga nanti. Belanda menjadi salah satu tim raksasa yang akan bertanding nanti. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Makedonia Utara pada pukul 23.00 WIB.Ini akan menjadi laga terakhir grup C. Meski sudah tidak menentukan, laga ini rasanya tetap menarik disaksikan karena kedua tim diyakini masih punya hasrat untuk meraih poin pada laga ini.Terutama bagi Belanda. Mereka diyakini masih mengincar poin guna menjadi juara Grup C. Saat ini, Belanda berada di posisi puncak klasemen sementara dengan mengoleksi enam poin dan berselisih tiga poin dengan Ukraina dan Austria.Selain Belanda, tim unggulan lainnya yang akan bertanding adalah Belgia . Mereka akan menghadapi Finlandia pada laga terakhir penyisihan Grup B pada Selasa 22 Juni pukul 02.00 WIB.Laga ini juga diprediksi berjalan sengit. Sebab, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Bagi Belgia, tiga poin akan memastikan mereka sebagai juara Grup B. Sedangkan tiga poin akan membuat Finlandia lolos ke babak 16-besar.Senin 21 Juni23:00: Ukraina vs Austria ( live Mola TV 23:00: Makedonia Utara vs Belanda (live Mola TV & RCTI)Selasa 22 Juni02:00: Rusia vs Denmark ( live Mola TV 02:00: Finlandia vs Belgia ( live Mola TV & RCTI)(KAH)