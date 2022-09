Bukan Pemain Penting di Klub, 5 Bintang Ini akan Diandalkan Negaranya di Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Piala Dunia 2022 sudah di depan mata. Sebanyak 32 negara terbaik di seluruh dunia akan bertarung memperebutkan trofi paling prestisius di dunia sepak bola dan juga akan menampilkan sebagian besar pemain terbaik mereka.Sepanjang sejarahnya, kita secara konsisten melihat bintang-bintang baru muncul di panggung Piala Dunia. Meski umumnya yang kerap jadi sorotan adalah para pemain-pemain yang punya peran penting di klubnya masing-masing, tapi tak jarang juga muncul pemain yang sejatinya bukan pemain penting di klub, tapi justru jadi andalan negaranya pada Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar mulai 20 November mendatang.Persaingan pemain di klub-klub Eropa memang sangat ketat. Banyak klub top Eropa memiliki segudang pemain berkualitas. Imbasnya, ada beberapa pemain top yang akhirnya harus menghangatkan bangku cadangan untuk klubnya masing-masing.Pemandangan berbeda kerap terjadi di level timnas. Terkadang, tidak banyak negara memiliki kedalaman skuat yang mumpuni. Alhasil, para pemain yang tidak lagi memainkan peran penting di klub, tetap berpeluang bersinar di Piala Dunia karena mereka masih jadi andalan negaranya masing-masing.Tanpa menunggu lama lagi, berikut 5 pemain bintang yang tidak memiliki peran penting di klub, tapi masih jadi andalan negaranya di Piala Dunia 2022 nanti:Christian 'Captain America' Pulisic mengalami masa sulit di Chelsea sejak bergabung pada 2019. Di bursa transfer musim panas ini, dia bahkan berupaya untuk meninggalkan Stamford Bridge demi mendapatkan kesempatan bermain regular. Sayang, hasratnya untuk hengkang urung terwujud.Dalam enam laga awal Liga Primer Inggris musim ini, Pulisic baru sekali dipercaya tampil sebagai starter, sementara lima lainnya masuk dari bangku cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pulisic bukan pemain penting di skuat Chelsea arahan Thomas Tuchel yang baru dipecat. Kini di bawah arahan Graham Potter, Pulisic berharap nasibnya akan berubah.Pulisic sejatinya adalah pemain dengan atribusi yang lengkap sebagai seorang winger. Ia cepat, lincah dan juga memiliki skill yang mumpuni. Tak ayal, pemain 23 tahun ini diyakini masih jadi tumpuan skuat Timnas Amerika Serikat pada Piala Dunia 2022 di Qatar.Sejauh ini, Pulisic adalah salah satu pemain dengan statistik paling mentereng di skuat The Yanks –julukan timnas AS. Pulisic sejauh ini sudah memainkan 51 laga untuk Timnas AS dan mengoleksi 21 gol dan 12 assist.Frenkie de Jong adalah gelandang yang sangat berbakat. Namun, saat ini dia telah kehilangan statusnya sebagai starter untuk Barcelona. De Jong “mendadak” tak lagi jadi pemain penting usai terlibat dalam saga transfer yang berlarut-larut di bursa transfer musim panas ini.Barcelona diketahui sudah menyetujui kesepakatan senilai €85 juta euro dengan Manchester United untuk transfer De Jong. Namun, transfer tersebut urung terjadi lantaran pemain berusia 25 tahun itu bersikeras tetap bertahan di Camp Nou.De Jong kini harus menerima nasib tak lagi dilirik pelatih Xavi Hernandez dan hanya jadi opsi terakhir setelah Sergio Busquets, Pedri, Gavi dan Franck Kessie. Dalam empat laga yang dimainkannya di musim ini, De Jong baru sekali tampil sebagai starter.Meski di klub posisinya mengkhawatirkan, namun di level timnas Frenkie De Jong tampaknya masih bisa bernafas lega. Pasalnya, ia adalah salah satu pemain andalan pelatih Louis van Gaal dan akan jadi poros utama lini tengah Belanda pada Piala Dunia 2022 nanti.Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022, De Jong memainkan seluruh pertandingan Belanda dan hebatnya ia selalu jadi starter. Dia bermain 808 menit dari maksimal 900 menit yang bisa dimainkannya. Itu artinya, De Jong nyaris tidak tergantikan di skuat Der Oranje.Nama Eden Hazard kembali diberitakan media-media Eropa usai mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Celtic di matchday 1 Liga Champions (7/9) kemarin. Hazard kembali mencetak gol untuk Madrid setelah sekitar 8 bulan mengalami paceklik gol.Namun, catatan tersebut tak lantas mengubah situasinya di Madrid. Dalam pertandingan tersebut, Hazard masuk sebagai pemain pengganti. Ia baru dimasukkan pelatih Carlo Ancelotti setelah penyerang andalannya, Karim Benzema tidak bisa meneruskan laga karena cedera.Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Hazard masih belum dianggap pemain penting oleh Madrid. Sejak diboyong El Real pada musim panas 2019 lalu, Hazard yang dibanderol 115 juta euro baru memainkan 69 laga dan mencetak tujuh gol. Bukan hal yang bagus untuk ukuran pemain bintang.Jika gol Hazard ke gawang Celtic tidak dianggap “sesuatu” oleh Madrid, berbeda halnya dengan Timnas Belgia. Hal itu tentu menjadi angin segar, terutama di saat Piala Dunia 2022 sudah di depan mata. Hazard diketahui masih menjadi bagian penting dalam skuat “Setan Merah” arahan Roberto Martinez.Memphis Depay adalah penyerang yang punya pergerakan dinamis. Selain jadi andalan di depan gawang lawan, Depay juga punya akselerasi yang bagus ketika merangsek dari sisi sayap. Sayangnya, kualitas yang dimiliki Depay tidak terlalu dilirik Barcelona.Datang ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas tahun lalu, Depay tidak banyak terlibat dalam perjuangan Barca di musim 2021/2022 karena sempat dibekap cedera. Menit bermain Depay kian terbatas setelah Blaugrana mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang pada bursa transfer musim dingin Januari 2022.Musim ini, Aubameyang memang telah keluar dari Camp Nou dan bermain untuk Chelsea. Akan tetapi nasib Depay tak kunjung membaik. Malah makin suram. Kehadiran Robert Lewandowski –yang langsung tampil impresif- membuatnya kesulitan mendapatkan tempat. Bahkan, di musim ini Depay belum bermain satu menit pun untuk Barca.Kesulitan yang dialami Depay di Barca sepertinya tidak berlaku buat Timnas Belanda. Pelatih Louis Van Gaal masih percaya 100 persen pada Depay yang bermain di seluruh pertandingan Tim Oranye pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 10 pertandingan di babak kualifikasi, Depay memainkan 899 menit. Itu berarti, Depay hanya sekali digantikan, itupun pada penghujung laga.Kepercayaan yang diberikan Van Gaal pun tidak disia-siakan Depay. Dari 10 pertandingan kualifikasi, ia berhasil mencetak 12 gol. Jadi, selain cedera atau faktor non-teknis lain, Depay sudah dipastikan bakal jadi tumpuan Belanda di Piala Dunia 2022 Qatar nanti.Cristiano Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kancah sepak bola internasional. Dia telah mencetak 117 gol dalam 189 penampilan untuk Portugal dalam kariernya, atau 31 gol lebih banyak dari Lionel Messi sebagai pemain aktiif kedua dengan junlah gol terbanyak di ajang internasional.Ronaldo bisa dibilang pemain paling penting Manchester United di musim 2021-2022. Dia mencetak 24 gol dan memberikan tiga assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi untuk Setan Merah musim lalu. Pemain berusia 37 tahun itu bahkan dinobatkan sebagai 'Sir Matt Busby Player of the Year' pada akhir musim lalu.Namun, kondisinya kini berbeda 180 derajat. Ronaldo yang di bursa transfer musim panas kemarin ngotot ingin hengkang, mulai kehilangan simpati dari publik Old Trafford. Status sebagai pemain terpenting yang disandangnya musim lalu pun luntur. Ia tak lagi jadi pilihan utama pelatih Erik Ten Hag.Ronaldo sejauh ini baru dua kali dipercaya sebagai starter dari tujuh laga yang dimainkannya di semua ajang. Dan apesnya, dalam dua laga di mana Ronaldo tampil sejak menit pertama, MU justru mengakhiri laga dengan kekalahan. Pertama, dibantai Brentford (4-0) di Liga Inggris dan terkini Ronaldo gagal menyelamatkan MU dari kekalahan (0-1) atas Real Sociedad di Old Trafford pada laga perdana penyisihan grup Liga Europa (9/9).Kendati musim ini bakal jadi musim yang sulit buat Ronaldo di MU, posisinya di Timnas Portugal masih aman. Kendati sudah berusia 37 tahun, peran Ronaldo masih cukup vital buat pelatih Fernando Santos. Terutama kepemimpinannya di atas lapangan.Piala Dunia 2022 yang kemungkinan bakal jadi Piala Dunia terakhirnya wajib dimaksimalkan Ronaldo untuk melengkapi deretan trofinya. Seperti diketahui, Piala Dunia adalah satu-satunya trofi bergengsi yang belum pernah diraih pengoleksi lima gelar Ballon d’Or tersebut.