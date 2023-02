Jadwal dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Man City vs Aston Villa, Villarreal vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Pertandingan-pertandingan seru di kompetisi papan atas Eropa kembali tersaji di layar kaca Anda pada Minggu, 12 Februari 2023 hingga Senin, 13 Februari 2023, dini hari WIB. Dari seluruh pertandingan , tujuh di antaranya akan melibatkan tim-tim besar.Pertama adalah Manchester City . Tim asuhan Pep Guardiola akan menjamu Aston Villa ke markas Leeds United pada matchday ke-23 Liga Primer Inggris 2022/2023, pukul 23.30 WIB.The Citizens harus menang untuk merapatkan jarak dengan Arsenal yang berada di puncak klasemen. Jika berhasil menang, jarak City dengan Arsenal hanya terpaut tiga poin.Ambisi besar meraih tiga poin juga akan ditunjukkan rival City, Manchester United yang dijadwalkan bertanding melawan L eeds United.Jika mengacu pada posisi di papan klasemen, kedua tim bakal mengerahkan segenap kekuatan untuk meraih kemenangan. Di satu sisi, United wajib menang untuk bisa menjauhi Newcastle United yang berada di posisi keempat. Saat ini, Red Devils yang berada di posisi ketiga hanya terpaut dua poin dari Newcastle.Di sisi lain, Leeds juga tidak akan membiarkan United menang begitu saja. Sebab, The Whites punya ambisi meraih poin pada laga ini guna terhindar dari ancaman degradasi.Kemudian, tim raksasa Spanyol, Barcelona juga dijadwalkan bertanding. Menurut jadwal, Blaugrana akan menghadapi Villarreal mulai pukul 03.00 WIB.Bagi Barcelona, ini akan menjadi laga penting. Andai berhasil meraih kemenangan, tim besutan Xavi Hernandez itu semakin menjauh dari Real Madrid yang merupakan pesaing terdekat dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol musim ini.Masih ada pertandingan-pertandingan seru lainnya yang akan digelar pada Minggu, 12 Februari 2023 malam hari hingga Senin, 13 Februari 2023, dini hari WIB. Berikut jadwal dan link live streaming pertandingannya:Minggu, 12 Februari 202321:00: Leeds United vs Manchester United23:30: Manchester City vs Aston Villa (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Minggu, 12 Februari 202318:30: Udinese vs Sassuolo21:00: Bologna vs MonzaSenin, 13 Februari 202300:00: Juventus vs Fiorentina02:45: Napoli vs CremoneseKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.Minggu, 12 Februari 202320:00: Getafe vs Rayo Vallecano22:15: Celta Vigo vs Atletico MadridSenin, 13 Februari 202300:30: Real Valladolid vs Osasuna03:00: Villarreal vs BarcelonaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Minggu, 12 Februari 202321:30: Hertha Berlin vs Borussia Moenchengladbach23:30: Koeln vs Eintracht FrankfurtKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman.