Jadwal Liga Champions Nanti Malam: Liverpool Hadapi Atletico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Kampanye Liga Champions musim 2021--2022 kembali berlanjut nanti malam. Tim-tim dari grup A hingga D akan berjibaku mendapatkan tambahan angka.Dari grup A, PSG akan menyambangi markas RB Leipzig. Sedangkan Manchester City akan menjamu tim Belgia, Club Brugge.Bergeser ke grup B, Liverpool bakal menghadapi Atletico Madrid di Anfield. Sementara Milan akan menghadapi FC Porto di San Siro.Beralih ke grup C, Borussia Dortmund akan menghadapi Ajax Amsterdam. Sedangkan Sporting Lisbon akan menjamu Besiktas.Kemudian di D, tim kejutan dari Moldova, Sheriff Tiraspol, akan menjamu Inter Milan. Sementara Real Madrid akan menjamu Shakhtar Donetsk.Jadwal Liga Champions nanti malam:00.45 WIB Real Madrid vs Shakhtar Donetsk (live SCTV)00.45 WIB AC Milan vs FC Porto (Streaming)03.00 WIB Liverpool vs Atletico Madrid (live SCTV)03.00 WIB Borussia Dortmund vs Ajax Amsterdam (Streaming)03.00 WIB RB Leipzig vs PSG (Streaming)03.00 WIB Manchester City vs Club Brugge (Streaming)03.00 WIB Sheriff Tiraspol vs Inter Milan (Streaming)03.00 WIB Sporting Lisbon vs Besiktas (Streaming)