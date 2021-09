Jadwal Siaran Langsung & Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Young Boys vs MU, Barcelona vs Bayern Muenchen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi Liga Champions 2021--2022 akhirnya akan dimulai pada Selasa, 14 September 2021 malam hari WIB. Sebanyak 32 klub akan berjuang terlebih dulu di babak penyisihan grup. Dua tim unggulan, Manchester United dan Sevilla bakal tampil di laga pembuka.United dijadwalkan akan bertandang ke markas klub asal Swiss, Young Boys Berne pada laga perdana grup F. Laga tersebut akan digelar pada pukul 23.45 WIB.Ini akan menjadi laga ulangan kedua tim di penyisihan grup pada musim 2018--2019. Kala itu, United juga berada di satu grup dengan Young Boys di Liga Champions. Menariknya, pertemuan kedua tim memiliki skenario yang serupa dengan musim ini.United berstatus tim tamu pada pertemuan pertama dengan Young Boys. Kemudian, Setan Merah menjadi tuan rumah pada pertemuan kedua. United pun berhasil memenangkan dua pertemuan tersebut. Hasil-hasil ini tentu menjadi modal positif untuk menambah kepercayaan diri United pada laga nanti.Sementara itu, laga pembuka lainnya akan dimainkan oleh Sevilla. Mereka akan menjamu FC Salzburg di laga perdana Grup G.Duel seru juga akan tersaji di laga perdana penyisihan Grup E. Sebab, ada duel besar antara Barcelona kontra Bayern Muenchen di grup tersebut.Laga ini akan menjadi laga ulangan perempat final Liga Champions musim 2019--2020. Pada laga tersebut, Blaugrana harus tersingkir setelah dihantam Bayern Muenchen dengan skor 2-8.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming laga perdana Liga Champions 2021--2022 pada Selasa 14 September malam hari hingga Rabu 15 September dini hari WIB:23:45: Young Boys vs Manchester United (live SCTV) ( link live streaming 23:45: Sevilla vs FC Salzburg ( link live streaming 02:00: Barcelona vs Bayern Muenchen (live SCTV) ( link live streaming 02:00: Dynamo Kyiv vs Benfica ( link live streaming 02:00: Villarreal vs Atalanta ( link live streaming 02:00: Lille vs Wolfsburg ( link live streaming 02:00: Chelsea vs Zenit ( link live streaming 02:00: Malmo vs Juventus ( link live streaming