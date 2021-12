Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions: Messi vs Ronaldo Ditakdirkan Bertemu!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut hasil drawing babak 16 besar Liga Champions:

(ASM)

Hasil drawing 16 besar Liga Champions 2021 -- 2022 sudah selesai dihelat, Senin 13 Desember 2021. Ada partai menarik yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint Germain kontra Manchester United. Seperti diketahui, Lionel Messi yang membela PSG dipastikan bakal berjumpa rivalnya Cristiano Ronaldo yang merumput bersama Setan Merah. Tentu ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu.Pada hasil undian lainnya, Benfica bersua Real Madrid. Lalu, Villarreal akan berhadapan dengan Manchester City.Laga yang tak kalah seru akan tersaji antara Atletico Madrid versus Bayern Muenchen. Sedangkan Liverpool, mereka akan bersua RB Salzburg. Sementara juara bertahan, Chelsea akan berjumpa Lille.Berdasarkan jadwal yang dirilis, leg pertama 16 besar akan berlangsung pada 15,16,22, dan 23 Februari 2022. Sedangkan untuk leg kedua akan digelar pada 8,9,15, dan 16 Maret 2022.Tim yang menjadi runner up saat penyisihan grup akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama. Lalu, pada leg kedua, giliran juara grup yang menjadi tuan rumah.Benfica vs Real MadridVillarreal vs Manchester CityAtletico Madrid vs Bayern MunichRB Salzburg vs LiverpoolInter Milan vs AjaxSporting CP vs JuventusChelsea vs LilleParis Saint-Germain vs Manchester United