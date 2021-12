Hasil Drawing Babak 16 Besar Liga Champions: PSG Jumpa MU

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut hasil drawing 16 besar Liga Champions:

(REN)

Jakarta: Drawing babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 rampung digelar, Senin 13 Desember 2021. Dari hasil undian di kantor pusat UEFA, Nyon, Swiss, tercipta laga big match yakni Paris Saint-Germain berjumpa Manchester United PSG lolos ke 16 besar Liga Champions dengan status runner-up Grup A. Raksasa Ligue 1 Prancis itu tertinggal satu poin dari Manchester City yang menjadi juara grup.Sedangkan MU lolos ke fase gugur menyandang status juara Grup F. Setan Merah memenangi persaingan dengan Villarreal yang menjadi runner-up.Hasil undian 16 besar Liga Champions lainnya akan mempertemukan juara bertahan Chelsea versus Lille. The Blues lolos dari Grup H dengan bersatus runner-up, sedangkan Lille membuat kejutan dengan menjadi juara Grup G.Duel sengit lainnya yang tercipta di 16 besar Liga Champions adalah pertemuan Atletico Madrid kontra Bayern Muenchen. Sementara Real Madrid akan menghadapi Benfica.Benfica vs Real MadridVillarreal vs Manchester CityAtletico Madrid vs Bayern MuenchenSalzburg vs LiverpoolInter Milan vs AjaxSporting Lisbon vs JuventusChelsea vs LillePSG vs Manchester United