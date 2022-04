5 Fakta Menarik Jelang Liverpool vs Villarreal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Liverpool mungkin bisa dikatakan beruntung ketika menerima undian semifinal Liga Champions 2021/2022. Bagaimana tidak. The Reds mendapat lawan tim yang bukan berstatus raksasa, yakni Villarreal.Jika menilik rekor pertemuan, Liverpool juga bakal diunggulkan. Sebelumnya, mereka pernah berjumpa dengan Villarreal pada babak semifinal Liga Europa 2015/2016.Saat itu, Liverpool dan Villarreal bertemu di babak semifinal. The Reds pun keluar sebagai pemenang pada laga tersebut dengan agregat 3-1.Baca: Jadwal Semifinal Liga Champions Malam Ini: Liverpool vs Villarreal Namun, situasi sudah banyak berubah sejak itu. Terutama Villarreal. Performa mereka di Liga Champions musim ini sedang menjadi sorotan lantaran mampu menyingkirkan tim-tim raksasa seperti Juventus dan Bayern Muenchen.Berkaca dari hal itu, duel tersebut diprediksi berjalan menarik. Liverpool tampaknya akan berjuang keras meraih kemenangan saat menghadapi Villarreal pada leg pertama semifinal Liga Champions 2021/2022, Kamis, 28 April 2022.Namun, sebelum menyaksikan serunya duel nanti, ada baiknya mengetahui sejumlah fakta mengenai Liverpool vs Villarreal. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Villarreal belum pernah meraih kemenangan dari delapan pertandingan tandang terakhir melawan tim-tim Inggris di seluruh kompetisi. Terakhir kali, kemenangan tandang diraih Villarreal ketika menghadapi Everton pada Agustus 2005.Liverpool sukses menyamai rekor Manchester United sebagai tim Inggris paling banyak bermain di babak semifinal Liga Champions. Total, The Reds sudah tampil 12 kali di semifinal.Liverpool akan tampil di tiga semifinal kompetisi berbeda pada musim ini. Di antaranya, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Untuk pertama kalinya The Reds memainkan tiga semifinal dalam semusim.Penyerang Liverpool Mohamed Salah sudah mencetak delapan gol di Liga Champions musim ini. Catatan gol ini menjadi yang terbanyak kedua dicetaknya untuk Liverpool di Liga Champions dalam semusim.Sejauh ini, catatan gol terbanyak dibuat Salah di Liga Champions, yakni pada musim 2017/2018. Saat itu, ia sukses mengoleksi 10 gol di kompetisi tersebut.Salah berpeluang menyamai rekor Didier Drogba dan Sergio Aguero sebagai pencetak gol terbanyak yang membela klub Inggris di Liga Champions. Saat ini, Salah sudah mencetak 33 gol. Sedangkan Drogba dan Aguero mengoleksi 36 gol.