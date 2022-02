Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini: Inter Milan vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming Liga Champions malam ini:

(REN)

Jakarta: Laga babak 16 besar Liga Champions 2021/2022 akan mempertemukan Inter Milan versus Liverpool, Kamis 17 Februari 2022 dini hari WIB. Jadwal siaran langsung dan link live streaming Inter vs Liverpool pun telah tersedia. Inter Milan menjadi satu dari dua wakil Italia yang berhasil menembus 16 besar Liga Champions musim ini. La Beneamata berjuang bersama Juventus yang baru akan bertanding pekan depan.Sedangkan Liverpool adalah tim Inggris keempat yang berada di babak 16 besar. Selain The Reds, Inggris juga diwakili Manchester United, Manchester City, dan Chelsea.Di atas kertas, Inter dan Liverpool tercatat sudah bertemu empat kali di ajang Liga Champions. Pertemuan terakhir terjadi di babak 16 besar Liga Champions musim 2007/2008.Dari dua pertemuan tersebut, Liverpool berhasil menyapu bersih kemenangan. The Reds mengalahkan Nerazzurri dengan agregat 3-0, setelah memang 2-0 di kandang dan 1-0 saat laga tandang.Untuk materi pemain, Inter tampak tak bisa tampil dengan skuat terbaiknya. Gelandang kreatif Nicolo Barella harus absen karena hukuman kartu merah.Sedangkan di kubu Liverpool, kapten The Reds Jordan Henderson juga masih diragukan tampil. Pun begitu dengan kondisi Divock Origi yang menjadi striker pelapis di lini depan.03.00 WIB - Inter Milan vs Liverpool (Live SCTV) ( Klik di sini untuk link live streaming)03.00 WIB - Salzburg vs Bayern Munchen ( Klik di sini untuk link live streaming)