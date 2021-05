Rider MotoGP Tebak Skor Final Liga Champions, Prediksi Rossi Paling Nyeleneh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Partai final Liga Champions 2021-2022 yang mempertemukan dua klub Inggris, Manchester City vs Chelsea juga tak lepas dari perhatian para rider MotoGP Beberapa rider top MotoGP bahkan turut memberikan prediksi hasil akhir laga final yang akan berlangsung di Stadion Do Dragao, Portugal, Minggu 30 Mei 2021 dini hari WIB nanti.Prediksi hasil akhir final Champions menjadi salah satu hal yang paling menarik di sesi konferensi pers jelang MotoGP Italia di Sirkuit Mugello.Rider Ducati, Fransesco Bagnaia memprediksi Manchester City akan mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 3-1.Skor yang sama juga dibeberkan oleh Aleix Espargaro dari tim Aprilia yakni kemenangan City dengan skor 3-1. Alex memiliki alasan khusus mendukung the Citizens, pasalnya ia adalah seorang penggemar Pep Guardiola.Lain halnya dengan rider Yamaha, Fabio Quartararo yang justru mendukung Chelsea. Quartararo memprediksi the Blues akan memenangkan laga dengan skor tipis 2-3.Pembalap Ducati lainnya, Jack Miller ternyata juga menjagokan Chelsea akan menjadi juara tahun ini dengan meraih kemenangan 1-2.Kemudian, pembalap Pramac Racing Johann Zarco ikut mendukung Chelsea. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan prediksinya Chelsea akan menang besar dengan skor 1-4 atas City.Bergeser ke Valentino Rossi, pembalap berjuluk the doctor itu justru memberikan prediksi nyeleneh, tapi masih masuk akal.Mirip dengan final Europa League yang mempertemukan Manchester United vs Villarreal kemarin, Rossi juga memprediksi laga City vs Chelsea juga akan berakhir adu penalti dengan skor 11-10 yang dimenangkan oleh skuad Pep Guardiola.Namun sebelum babak tos-tosan, Rossi yakin kedua tim bermain imbang dengan skor 3-3. Bagaimana menurut kalian, punya prediksi sendiri?(ACF)