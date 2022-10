Jadwal Liga Champions: Manchester City, Real Madrid, hingga Juventus Kembali Berjuang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah klub-klub top Eropa akan melanjutkan perjuangan pada fase grup Liga Champions 2022 -- 2023 mulai malam hingga dini hari nanti. Berdasarkan jadwal yang dirilis, Chelsea akan bersua FC Salzbourg pada pukul 23:45 WIB.The Blues memerlukan tiga poin tambahan agar memantapkan posisi mereka di puncak klasemen. Saat ini, Chelsea berada di peringkat pertama dengan raihan tujuh poin.Sementara AC Milan akan berhadapan dengan Dinamo Zagreb pada pukul 02:00 WIB. Rossoneri masih berada di urutan ketiga dengan raihan empat poin. Kemenangan nanti bisa membuka peluang Milan lolos dari fase grup.Pertandingan sengit juga akan tersaji antara Borussia Dortmund versus Manchester City . Berstatus sebagai tuan rumah, bisa dimanfaatkan Emre Can dkk untuk mengejar posisi City yang berada di puncak klasemen Grup G.Sementara Real Madrid akan berhadapan dengan RB Leipzig. El Real juga memiliki misi mengamankan tiga poin untuk membuat posisinya tak terkejar di puncak klasemen. Saat ini, Madrid menorehkan 10 poin.Lalu Juventus akan menyambangi markas Benfica. Bianonceri wajib menang jika tidak ingin kans lolos fase grup sirna. Juventus masih tertahan di peringkat ketiga dengan raihan tiga poin di posisi Grup H.Berikut jadwal fase grup Liga Champions 2022 -- 2023:Selasa 25 Oktober23:45 WIB: FC Salzbourg vs Chelsea23:45 WIB: Sevilla vs FC CopenhagenSelasa 26 Oktober02:00 WIB: Dinamo Zagreb vs AC Milan02:00 WIB: Celtic vs Shakhtar Donetsk02:00 WIB: RB Leipzig vs Real Madrid02:00 WIB: Borussia Dortmund vs Manchester City02:00 WIB: Paris Saint Germain vs Maccabi Haifa02:00 WIB: Benfica vs Juventus